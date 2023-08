Evoluciones de EA FC 24 explicadas: Mejorar atributos, aprender posiciones y mucho más

Las evoluciones en EA FC 24 nos permitirá mantener nuestras cartas favoritas de Ultimate Team bastante relevantes a lo largo del ciclo de vida del juego con diferentes actualizaciones. Si estás un poco perdido no te preocupes porque te echamos una mano con todo lo que tienes que saber al respecto.

Aunque tengamos una carta favorita en Ultimate Team de FIFA o EA FC 24 hace que sea casi imposible que podamos usarlo más de unos meses. Y es que la sea casi imposible durante más de unos meses. Y es que los desarrolladores lanzan constantemente nuevas promos con jugadores de mayor nivel general. Pero antes de que nos demos cuenta, la leyenda de nuestro club se ve obligada a ocupar un asiento permanente en el banquillo o a pasarlo a la reserva excepto que tengamos la suerte de conseguir una carta especial adicional.

Es por ello por lo que EA SPORTS FC 24 intenta solucionar este problema con la introducción de las Evoluciones. Por primera vez en la historia de la serie, los jugadores podremos mejorar las cartas a lo largo de un año completando objetivos.

EA

Evoluciones en EA SPORTS FC 24: cómo funcionan

Las evoluciones en EA SPORTS FC 24 nos permiten mejorar las estadísticas básicas de nuestros jugadores para hacer que sean mejores cartas. Eso sí, se puede evolucionar a cualquier jugador siempre y cuando cumpla con los requisitos para ello. Esto incluye todas las cartas promocionales y las cartas del equipo de la semana que saldrán a la venta durante FC 24.

Además, también podremos adquirir nuevos PlayStyles para nuestras cartas favoritas, incluidos los PlayStyles+.

EA

Del mismo modo, podremos mejorar los atributos individuales, como el disparo, el físico, la defensa, la velocidad, el pase y el regate, completando así objetivos temáticos en torno a esa área. Por ejemplo, para mejorar el disparo de un jugador, puede ser necesario completar un objetivo de marcar goles para evolucionarlo.

Igualmente, la función también permite que los jugadores que hemos evolucionado puedan aprender una nueva posición. De esta forma, un centrocampista puede convertirse en extremo y viceversa.

Además, habrá una selección de evoluciones basadas en temporadas y limitadas a un periodo de tiempo determinado. Además, el equipo de desarrollo promete mantener esta característica “fresca y actualizada” añadiendo más formas de evolucionar las plantillas a lo largo de las temporadas y el año.

Finalmente, los jugadores podremos tener “tantos jugadores evolucionados en su plantilla como quieran”, pero solo podremos activar una mejora a la vez.

Cómo evolucionar a un jugador en FUT

Según el equipo de EA, los jugadores de FUT podremos conseguir evoluciones completando ciertos requisitos. Algunos ejemplos, según el equipo de desarrollo de FUT, serían jugar una determinada cantidad de partidos en los que la carta puntúe o jugar contra otros jugadores.

¿Se pueden vender jugadores evolucionados en el mercado de fichajes?

No, los jugadores evolucionados no se pueden vender en el mercado de fichajes. Además, los jugadores de evolución no se pueden utilizar en los desafíos de creación de escuadras.