¿Llegará EA Sports FC 24 a Nintendo Switch? Si te estás haciendo esta pregunta solo tienes que seguir leyendo para saber la respuesta a tu pregunta en la consola de Nintendo.

Aunque todavía no se ha anunciado oficialmente la fecha de lanzamiento de EA Sports FC 24 (aunque sí que se ha rumoreado), la comunidad de fútbol tiene la mirada puesta en el futuro en la relación deporte-videojuego.

A pesar de que ya hemos empezado a hacer nuestras predicciones intentando dar todos los detalles posibles, el juego todavía está en el aire. Al igual que otros muchos detalles sobre lo que podríamos esperar del juego de EA.

Uno de ellos, es en qué plataformas estará disponible el esperadísimo juego. Y es que, ¿llegará EA Sports FC 24 a Nintendo Switch? Esto es todo lo que sabemos hasta el momento sobre ello.

¿Estará disponible EA Sports FC 24 en Nintendo Switch?

Al momento de escribir estas líneas, todavía no se ha hecho ningún anuncio oficial sobre el lanzamiento de EA Sports FC 24 para Nintendo Switch. Sin embargo, eso no significa que el juego no vaya a llegar a la consola portátil de Nintendo.

Asimismo, hay que recordar que los anteriores juegos de FIFA han estado disponibles en la consola portátil. FIFA 23 Legacy Edition llegó a Switch e incluía las últimas equipaciones, clubes y plantillas de algunas de las mejores ligas del mundo.

Así que, aunque EA no ha revelado si la última entrega llegará a Switch eso no significa que no lo tengamos dentro del catálogo de Switch. Por ello, en el momento en el que tengamos nueva información actualizaremos al instante esta noticia.

¡Estad atentos y no dudes en visitar esta noticia con regularidad para enterarte de todas las novedades sobre el juego! Y es que EA SPORTS FC 24 viene cargadito.