Castlevania Nocturno: ¿Quién es Richter Belmont?

Castlevania: Nocturno por fin llegó a Netflix con su espectacular primera temporada, y los ocho primeros episodios hicieron que nos enamoráramos de Richter Belmont, el protagonista de la nueva entrega.

La esperada serie derivada de Castlevania se ambienta 300 años después de la serie original, trasladándonos a los brutales días de la Revolución Francesa. Richter Belmont, 10 años después de perder a su madre a manos de un vampiro, vive con su familia adoptiva.

Ritcher y su hermana adoptiva, María, pasan la mayor parte de sus días de juventud cazando a los monstruos que acechan en las sombras. En muchos aspectos, Richter es igual que su antepasado, Trevor Belmont; sin embargo, como el chico tiene solo 19 años, se muestra más despreocupado.

Castlevania: Nocturno hace un gran trabajo con los personajes, ya sean secundarios o el protagonista principal, Richter. Sin embargo, si deseas saber más sobre Richter y su viaje en Nocturno, estamos aquí para ayudarte.

¿Quién es Ritcher Belmont en Castlevania: Nocturno?

Richter Belmont es el protagonista principal de la serie Castlevania: Nocturno. Es el último descendiente del Clan Belmont. Bueno, eso es lo que dice en la serie mientras lucha contra todos los vampiros.

Richter Belmont fue testigo de la muerte de su madre a manos de un vampiro cuando era muy joven. Desde entonces, juró matar a todos los vampiros. Así que, básicamente, continuaba la tradición de la familia Belmont.

Richter apareció por primera vez en el videojuego Castlevania: Rondo of Blood, donde luchaba contra las fuerzas del Conde Drácula. Curiosamente, en esta historia, Annette era la novia de Richter, así que se entiende por qué Nocturno insinúa la química entre estos dos personajes. Es posible que los dos terminen juntos también en la serie.

Después de Rondo of Blood, Richter también apareció en Symphony of the Night, Nocturne of Recollection y Portrait of Ruin. En el último juego, Richter guió a otro cazavampiros para que usara todo el poder de su látigo. Así que, de hecho, fue el anterior Belmont que apareció en los videojuegos.

En Nocturno, se insinuó que Richter es el Belmont más poderoso, gracias a la increíble magia que heredó de su antepasado, Sypha. Esto también se confirmó en el juego Symphony of the Night. Sin embargo, Richter distraba mucho de ser un Belmont perfecto, ya que fue manipulado por una entidad maligna para que reviviera a Drácula. Por lo tanto, era tan ingenuo en los videojuegos como se lo mostró en la serie de Netflix.

Así que prepárate para ver a Richter hacerse aún más fuerte en las próximas temporadas. Es posible que se haga lo bastante poderoso como para derrotar al temible Mesías Vampiro sin ayuda de otros personajes.

