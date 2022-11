Cómo conseguir el verificado en TikTok

Muchísimos usuarios de TikTok esperan con ansia viva tener el verificado en la plataforma como una forma de demostrar su identidad y como un logro de crecimiento en la plataforma, pero ¿cómo se puede conseguir?

TikTok ha experimentado un rapidísimo crecimiento de popularidad respecto a los últimos años. Algo que ha hecho que se convierta en una de las redes sociales por antonomasia de la actualidad.

Muchas personas están intentando crearse un nombre en TikTok y otras muchas, como las celebridades, simplemente quieren seguir desarrollándose en la plataforma de vídeos. Es por ello por lo que TikTok implementó una función de verificación como hay en Twitter e Instagram para evitar las cuentas falsas.

El artículo continúa después del anuncio.

tiktok

¿Qué significa ser verificado en TikTok?

Según TikTok, “el verificado significa que TikTok ha confirmado que la cuenta pertenece a la persona o marca que representa. Nuestros creadores provienen de todos los ámbitos de la vida y el verificado es una forma rápida y clara de hacerte saber que estás siguiendo a la persona real, en lugar de una falsa o una cuenta de fans“.

Del mismo modo, señalan que el verificado solo puede otorgarlo TikTok. Es decir, si una persona no tiene dicho logo justo debajo de su nombre de usuario no es una cuenta verificada. Si alguien lo tiene en otra parte de su perfil, como su biografía, entonces no es una cuenta legítimamente verificada.

El artículo continúa después del anuncio.

Cómo ser verificado en TikTok

Hasta noviembre de 2022, no había una forma de que un usuario solicitara por sí mismo la verificación en TikTok, ya que era la propia aplicación quien lo otorgaba. Pero ahora los usuarios de ciertas zonas pueden hacerlo a través de la app.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Si tienes la función en la app y quieres solicitarla, sólo tienes que hacer lo siguiente:

Abrimos TikTok. Vamos a nuestro perfil. Hacemos clic en las tres líneas de la esquina superior derecha. Pulsamos en “Configuración y privacidad”. Ahí nos vamos hacia “Gestionar cuenta” y luego “Verificación”. Ahora seguimos las instrucciones para solicitarlo.

En algunas ocasiones, también podemos utilizar el sitio web de TikTok.

TikTok explica que: “Consideramos una serie de factores antes de conceder el verificado como si la cuenta es auténtica, única y activa. Ten en cuenta que no tenemos en cuenta el número de seguidores o me gusta de tu cuenta como requisito a la hora de conceder el verificado”.