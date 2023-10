Cómo conseguir el filtro de Shrek en TikTok

El filtro Shrek de TikTok es una de las últimas tendencias que se han hecho virales en la plataforma, ya que permite a los usuarios convertirse en el ogro verde. Si quieres probarlo por ti mismo, aquí te contamos cómo hacerlo.

TikTok cuenta con una amplia gama de filtros y efectos que a menudo se convierten en tendencias virales. Además, introduce nuevas adiciones a un ritmo rápido.

Uno de los últimos efectos que ha arrasado en la plataforma es el filtro AI Shrek. Esta te permite transformarte en un ogro verde y encarnar al icónico personaje de DreamWorks.

Gracias a la tecnología de IA, el filtro hace algo más que una simple superposición de colores. Remodela los rasgos faciales, dando a los usuarios la cabeza grande, la nariz exagerada y las orejas puntiagudas que caracterizan a Shrek.

Muchos han combinado el filtro con frases célebres de las películas o con temas musicales que nos recuerdan las aventuras de Shrek, dando lugar a una plétora de divertidos vídeos.

Cómo utilizar el filtro de Shrek en TikTok

El filtro AI Shrek está disponible directamente desde la aplicación TikTok, así que si quieres participar en la diversión y dar rienda suelta a tu ogro interior, aquí tienes cómo:

Abre TikTok.

Pulsa en el botón más de la parte inferior para abrir la cámara.

Pulsa en “Efectos” en la parte inferior izquierda.

Pulsa el icono de la lupa y busca ‘AI Shrek’.

Pulsa en el botón de la cámara junto al filtro del mismo nombre.

Pulsa grabar, acerca la cámara a tu cara y espera a que el filtro haga su magia.

Esta no es la primera vez que un filtro inspirado en Shrek se hace viral en TikTok, después de que el hilarante efecto Shrek In The Sky apareciera en la aplicación el año pasado.

