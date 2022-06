Cómo crear nuestro propio avatar en TikTok

Load More

Para poder crear nuestro avatar, la función tiene que estar activa en nuestro país o bien en nuestro dispositivo. En este caso, TikTok es el que tiene la herramienta por lo que no tendremos que usar una tercera aplicación para ello.

This is kinda freaky…

Si el TikTok no te carga haz clic aquí .

Si alguna vez hemos querido subir un vídeo hablando o bailando, pero no queríamos mostrar nuestra cara real estamos de suerte. Ahora TikTok tiene una función que nos permite crear nuestro propio avatar animado totalmente personalizable y que sigue nuestros movimientos a la perfección.

Con millones de usuarios diarios publicando e interactuando en TikTok es normal que las tendencias dentro de la plataforma no dejen de cambiar y salgas nuevas para hacer los vídeos más atrayentes para los usuarios.

by Paula González