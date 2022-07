Cómo saber si alguien nos ha restringido en Instagram

Load More

Si has sido restringido por un usuario no te recomendamos que intentes volver a contactarlo .

Si hemos tenido una conversación por mensaje directo con esa persona, también podremos intentar comparar el estado de actividad del usuario en diferentes cuentas. Si no podemos el estado de su actividad en la cuenta, pero podemos hacerlo desde la otra es otro indicativo bastante significativo. No obstante, hay muchas personas que desactivan su actividad por lo que hay que usar este método con pinzas.

Intenta dejar un comentario en la publicación de la otra persona y luego verla desde la cuenta que pensamos que nos han restringido . Si nuestro comentario no aparece desde la cuenta que creemos que ha sido afectada es que podríamos estar restringidos en Instagram.

Al activarlo, la persona no podrá ver cuándo estamos en línea o si hemos leído sus mensajes, y solo ellos pueden ver los nuevos comentarios que dejen en nuestra publicación. También podremos aprobar su comentario para que otros puedan verlo.

No siempre es fácil averiguar si alguien te ha restringido en Instagram, pero existen algunos métodos que pueden ayudarnos a averiguarlo. Y aquí esta todo lo que necesitas saber.

