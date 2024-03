¿Cuándo vuelve el manga de One Piece tras el parón?

El manga One Piece ha entrado en un largo paréntesis tras el capítulo 1111, así que aquí tienes cuándo vuelve con un nuevo capítulo.

El manga de One Piece ofrece esta semana otro capítulo emocionante. El Arco de Egghead parece estar en su recta final, pues los Sombrero de Paja están más que preparados para escapar de la isla. Su próximo destino es Elbaf, ya que Dory y Brogy han venido para llevarlos al Reino de los Gigantes.

En cuanto a los Gorosei, todos tienen formas demoníacas y habilidades irreales. No sólo pueden regenerar sus miembros casi al instante, sino que además no sufren ningún daño a pesar de que les vuelen por los aires. Luffy determina que son inmortales, pero Dory y Brogy no pueden confiar plenamente en esa teoría.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

La semana pasada, el repentino anuncio de que el manga iba a hacer un largo parón sorprendió a todo el fandom. Sin embargo, como los fans están preocupados por la salud de Oda, apoyan incondicionalmente la decisión.

¿Por qué el manga One Piece entra en una larga pausa?

Después del capítulo 1111 de One Piece, que se publicó el 24 de marzo, el manga hará una pausa de tres semanas y otra de una semana después del capítulo 1113. El parón de tres semanas se debe al creador, mientras que el de una semana tras el capítulo 1113 se debe a la Semana Dorada, ya que esa semana no habrá un nuevo número del WSJ.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

En una nota escrita a mano, Eiichiro Oda declaró: “¡Me tomo un descanso! Y son tres semanas en total. Sé que la gente se preocupará en exceso por los últimos acontecimientos con Toriyama-sensei, pero se trata de mi cuerpo”.

La muerte de Akira Toriyama entristeció profundamente a Eiichiro Oda. Ambos han admirado las obras del otro durante décadas. Los mangakas suelen tener mala salud debido a su agenda demencialmente apretada. Por eso, poco después de la muerte de Toriyama, Oda decide tomarse un largo descanso antes de reanudar el manga.

Además, el rodaje de la temporada 2 de One Piece en Netflix también mantendrá ocupado al mangaka durante el resto del año. Ni que decir tiene que los fans de One Piece lo apoyan, como siempre.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

¿Cuándo vuelve el manga con el Capítulo 1112 de One Piece?

El manga One Piece regresará con el Capítulo 1112 el 21 de abril a las 17:00 hora peninsular europea.

Puedes leer el manga en el sitio web oficial de Viz Media, en el sitio web MANGA Plus de Shueisha o en la aplicación Shonen Jump+ de Shueisha. Estas plataformas ofrecen acceso gratuito a los últimos capítulos y acceso por suscripción a todos los capítulos.