¿Cuántos años tiene Ezra Bridger en la serie de Ahsoka? Edad del personaje de Rebels

En el episodio 6 de Ahsoka, nos encontramos cara a cara con Ezra Bridger por primera vez en años, pero ¿cuántos años tiene en la nueva serie? ¿Qué edad debería tener el personaje de Rebels?

El Episodio 6 de la serie de Ahsoka supone un reencuentro por partida doble. Si no lo has visto y no quieres llevarte spoilers, te recomendamos que dejes este artículo para después de ver el sexto episodio de la serie.

En el episodio, Baylan, Shin, Morgan y Sabine llegan a Peridea, el hogar de las Dathomiri y el lugar donde se encuentra el Gran Almirante Thrawn. Poco después de aterrizar, el enorme Destructor Estelar del almirante sobrevuela el lugar y les da la bienvenida a bordo, donde hace su gran regreso.

A diferencia de otros villanos de Star Wars lastrados por la furia de los Sith, Thrawn tiene una determinación férrea e inigualable, razón por la que deja que Sabine vaya a buscar a Ezra, cosa que ella consigue. Pero, ¿cuánto tiempo ha estado Ezra aquí? ¿Qué edad tiene ahora?

¿Qué edad tiene Ezra Bridger en Ahsoka?

Ezra Bridger tiene unos 30 años en Ahsoka.

Nació el primer Día del Imperio de 19 AEC, dos días antes de la ejecución de la Orden 66, el día en que nacieron Luke Skywalker y Leia Organa.

Cuando le conocemos por primera vez en Star Wars Rebels, tiene 14 años, y le vemos cumplir 15 en el octavo episodio de la primera temporada. Dado que la mayor parte de Rebels transcurre entre 5 BBY y 0 BBY (la Batalla de Yavin, es decir, cuando explota la Estrella de la Muerte), podemos suponer que tiene 19 años cuando se sacrifica transportando a Thrawn a las Regiones Desconocidas.

La única fuente de debate en torno a la edad de Ezra se centra en la línea temporal de Ahsoka: la gente no se decide sobre si tiene lugar en el 9, 10, 11 o 12 ABY, aunque los dos últimos años parecen los más probables, dado que The Mandalorian comenzó en el 9 BBY y sus acontecimientos se extienden definitivamente a lo largo de varios años.

Cuando volvemos a verle en el Episodio 6, ya no es un adolescente, sino un adulto con una espesa barba. Dicho esto, ser abandonado a su suerte en un planeta lejano y aterrador probablemente le envejecería un poco.

