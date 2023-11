En qué consiste el trend viral ‘Lemon Pie’ de TikTok

Una historia llamada ‘Lemon Pie’ se ha vuelto viral en TikTok, ya que deja a los lectores con el corazón triste y en lágrimas debido a su naturaleza emocional y su final e impactante giro. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre esto.

La aplicación TikTok ha dado lugar a innumerables y divertidas tendencias que incitan a millones de usuarios a participar. Uno de estos es el filtro de araña, entre otros.

Sin embargo, la última moda que se ha apoderado de la aplicación es, sin duda, las más emotiva.

Las historias con texto no son algo nuevo en la aplicación. Sin embargo, la historia de Lemon Pie se ha vuelto viral rápidamente.

El post ha suscitado comparaciones con otras tendencias que emocionan a los usuarios de forma similar.

Sin embargo, la historia de Lemon Pie, según los lectores, es aún más desgarradora que otras, ya que incluye un giro emocional que nadie espera.

Cuál es la historia del ‘Lemon Pie’ que se volvió viral en TikTok

SAPPOOP/TIKTOK

La historia del Lemon Pie fue compartida por la TikToker @sappoop y explicaba la historia de una ruptura entre dos jóvenes.

La historia comenzaba con una chica que rompía con su novio porque su “corazón no está en condiciones de amar”. La chica explicaba que conoció al hombre “perfecto”, pero no podía estar con él, pero no por elección.

Más tarde se supo que el apodo de la chica era Lemon porque se conocieron cuando la madre del chico la pilló robando limones de un árbol junto a la entrada de su casa. Ella luego los utilizó para hacer una tarta y pedir perdón.

“Lemon” pidió al chico que no volviera a ponerse en contacto con ella. Sin embargo, él no pudo resistirse al ver que ella no asistiendo a la escuela.

Ella respondió con una críptica petición, escribiendo: “¿Me prometes que nunca me sacarás de tu corazón? ¿Me prometes que cuando te cases me imaginarás en el público alegre por ti, con lágrimas, porque sé que la mujer de blanco no seré yo?“.

SAPPOOP/TIKTOK

Sus últimos mensajes fueron un “Te quiero. Te querré, para siempre” y luego bloqueó su número.

Dos semanas más tarde, la madre de Lemon envió un mensaje de texto al chico para informarle de un trágico suceso, ya que había fallecido a causa de una enfermedad coronaria.

La madre dijo: “Fuiste la última persona a la que envió un mensaje. Pensé que merecías saberlo“.

El chico cumplió su promesa y envió un mensaje al número, años después de su muerte, para poner a Lemon al corriente de algunos acontecimientos importantes de su vida, como conocer a alguien, pedirle matrimonio y casarse.

Envió un mensaje al número diciendo: “Quizá nuestros corazones estén unidos después de todo“. Apenas cuatro meses después de que esto ocurriera, el chico fue al médico por unos extraños síntomas y este le dió dos semanas de vida, así que recogió unos limones de casa de su madre, como ella había hecho, para cuando se volvieran a ver.

Termina la historia diciendo que quería hacerle una tarta de limón para compensar a Lemon por no haber podido cumplir su último deseo de reclamar su corazón como suyo, pero que estaba deseando volver a estar con ella.

Desde su publicación el vídeo ha acumulado 4,6 millones de visualizaciones en apenas un par de días.

Los TikTokers están entre lágrimas por culpa de la historia viral de Lemon Pie

Varios lectores han reaccionado a la historia en la aplicación de vídeos cortos, y muchos se han grabado llorando mientras instaban a otros usuarios a leer la historia.

Miles de personas también han comentado el vídeo original, exponiendo sus opiniones.

Una persona escribió: “Quizá nuestros corazones estén unidos después de todo (llorando en clase)”.Otra persona comentó: “Quién hace esto… Estoy sollozando a las 6:20 de la mañana“.

“He llorado más que nunca”, dijo otro. Otra persona comentó: “Sabía lo que venía y aun así lloréeeee“.

