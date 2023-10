Final de Castlevania Nocturne: ¿Quién es Alucard?

Castlevania: Nocturne se estrenó hace poco en Netflix, pero la historia de Richter está lejos de terminar, así que aquí tienes nuestro desglose del final, incluida la gran aparición de Alucard y la explicación de este icónico personaje.

La serie, Castlevania: Nocturne ya se puede ver en streaming por Netflix. En las pocas horas de su estreno oficial, fue elogiada por los fans, gracias a su apasionante argumento y su fascinante animación.

Desde el principio de la historia de esta gran serie, hubo algo que mantuvo en vilo a todos los fans. Y es que la historia resultaba bastante impredecible. Nadie podía imaginar lo que ocurriría a continuación, sobre todo en los últimos momentos.

Pues bien, si te encuentras en un dilema pensando en el final de Castlevania: Nocturne, te tenemos cubierto con todos los detalles.

Final de Castlevania Nocturne: ¿Cuál forma tomó La Mesías?

Los ocho episodios titulados Devourer of Light (Devorador de luz) comienzan mostrando a La Mesías obteniendo una transformación del dios egipcio Sekhmet, cuya sangre consumió para volverse así de poderosa.

Mesías ya era adorada por el ejército de vampiros, pero al adoptar la forma de Sekhmet, se la temía aún más.

En la mitología egipcia, Sekhmet es el dios de la guerra y la medicina. Es hija del dios de la luz, el sol. Como se decía que el Mesías era el Devorador de la Luz, acabó tomando la forma de la hija del dios del sol para mostrar su dominio en el mundo.

Sinceramente, es impresionante ver cómo los creadores han incorporado el aspecto mitológico en la historia de Castlevania: Nocturne.

Final de Castlevania Nocturne: ¿María fue rescatada?

Cuando María se acercó a Abad para ayudarle, fue retenida por las criaturas nocturnas del anciano. Sin embargo, el caballero religioso de la iglesia, Mizrak, acudió inmediatamente a Tera, Richter y Annette para informarles del estado de María.

El trío se dirigió inmediatamente a la iglesia y, cuando llegaron, vieron a María tumbada y al Abad de pie junto a ella con un cuchillo en la mano. Antes de que Abad pudiera apuñalar a Maria con el cuchillo, Tera atacó al padre con toda su fuerza.

Abad preguntó a Tera por qué Dios no había enviado a otra persona para ocupar el lugar de María. Sus lagrimas indicaban claramente que no estaba a favor de toda esta locura, pero no tenia otra opcion.

Tera le dice a Abad que las criaturas de la noche sirven al mal y no al dios. Después de eso, Richter intervino cuando una criatura nocturna apareció para dañar a Tera.

Mientras el joven Belmont se encargaba de todas las entidades malignas, Tera fue directamente al lugar donde Maria estaba cautiva para ayudarla.

¿Tera se muere al final de la serie?

Tera quería tanto a María que no podía ver cómo sacrificaban a su hija. Cuando La Mesías se acercaba a Maria, Richter fue el que utilizó sus poderes sobre el vampiro, pero nada funcionó.

Entonces, Tera intervino y probó sus habilidades mágicas con Mesías, pero también fracasó. Tera le pidió a Abad que usara sus criaturas nocturnas contra Mesías para evitar que matara a su hija, pero el padre no ayudó.

Mesías aclaró que no quería matar a María; de hecho, quería convertirla en una de los suyos y bendecirla con la vida eterna. Sin embargo, Tera no puede permitirlo, así que sacrifica su mortalidad, es mordida por Mesías y se convierte en vampiro. Por lo tanto, no muere, sino que sufre una transformación vampírica.

¿Fue la máquina de forja de las criaturas nocturnas enviada de vuelta al infierno?

La Mesías solía enviar los cadáveres humanos a Abad, y éste los transformaba en criaturas nocturnas utilizando su dominio de la forja. Las criaturas mortales eran utilizadas por los vampiros para librar sus batallas contra la humanidad.

La única forma de deshacerse de los demonios era enviando al infierno la máquina de fabricar criaturas nocturnas.

Tera empezó a cantar los hechizos para abrir los portales del infierno y Annette, al otro lado, levantó el aparato para poder empujarlo hacia la puerta. Sin embargo, Tera tuvo que dejar los cánticos a medio camino para salvar a su hija de la Mesías, por lo que la máquina no pudo atravesar el portal.

¿Quién es Alucard?

Justo cuando Drolta estaba a punto de matar a Richter, alguien la apuñaló por la espalda. No era otro que el hijo inmortal de Drácula Tepes, Alucard, que ayudó a Trevor y Syphia a luchar contra su propio padre 300 años atrás.

En la serie de Castlevania que salió en 2017, vimos a Tepes intentando acabar con la humanidad después de que su mujer fuera asesinada por los humanos por practicar la ciencia.

Sin embargo, Alucard, el hijo de Drácula, sabía que su madre no habría querido este genocidio. Así que Alucard se enfrentó a su propio padre y, al final, unió sus fuerzas a las de Trevor y Syphia para matar a Tepes.

Sin embargo, es seguro asumir que Alucard se escondió después de eso, y esa es la razón por la que fue considerado un mito incluso por las futuras generaciones de la familia Belmont.

Alucard es de la época antigua, y por eso, en la nueva entrada, se le vio en una paleta en blanco y negro. Este personaje fue la mayor sorpresa de Nocturne. La forma en que dijo “Soy Alucard” fue suficiente para ponernos la piel de gallina.

De todos, sólo Richter sabía quién era, pero nunca creyó en su existencia ¡Este incluso admitió delante de Alucard que creía que el hijo de Drácula Tepes era un mito!

Y esto es todo lo que debes conocer sobre el final de esta serie de animación basada en la mítica saga Castlevania.