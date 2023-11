Los 10 personajes de anime más “kawaii” de la historia

Si te has preguntado alguna vez cuáles son los 10 personajes más kawaii del anime hacemos un repaso de todos ellos. ¿Estarás de acuerdo con nosotros?

Lo bueno del anime es que siempre hay uno para cada tipo de persona con una gran variedad de personajes que nos pueden robar el corazón.

Y es que estamos seguros de que en más de una ocasión te has encontrado con un personaje que no has podido evitar pensar “es demasiado kawaii”. Y es que a lo largo de la historia del anime siempre ha habido personajes demasiado cuquis.

Aquí tienes los 10 personajes más kawaii de la historia del anime, ya sean secundarios o protagonistas.

Los 10 personajes de anime más kawaii

Estos son los 10 personajes que destacan por encima del resto como los más “kawaii” de todos los tiempos.

10. Hawk – Los siete pecados capitales

Empecemos la lista con una de las mascotas de anime más divertidas de todos los tiempos: Hawk de la clásica serie shonen de Los siete pecados capitales.

A primera vista, Hawk es un cerdo antropomórfico parlante al que le encanta comer. Cumplen con el tropo obligatorio del personaje cómico en el shonen, Hawk rompe cualquier tensión en la serie a través de algunas de las líneas más divertidas.

9. Tohru Honda – Fruits Basket

Tohru Honda de Fruits Baskets es tan dulce y amable como parece.

Considerada tan cuqui como “una bola de arroz”, Tohru es conocida por su carácter bondadoso, optimista y alegre. No importa lo que la vida le depare, siempre hace todo lo posible por ayudar a los demás y lo hace con una sonrisa. Por ello, a menudo se la considera una de las heroínas de anime más kawaii de todos los tiempos.

8. Pikachu – Pokémon

Por supuesto, esta lista no estaría completa sin Pikachu de Pokémon. Pikachu no solo es uno de los personajes de anime más conocidos internacionalmente, sino también uno de los más simpáticos.

Tanto si viaja por el mundo al lado de Ash como si lucha contra el crimen en su spin-off de acción real, una cosa siempre es igual: Pikachu siempre es kawaii.

7. Hinami Fueguchi – Tokyo Ghoul

Solo incluimos a Hinami antes del salto temporal.

En la primera temporada, Hinami fue presentada como una ghoul adolescente, aunque aparentaba ser mucho más joven. Tímida, amable y apasionada de la lectura, se preocupa profundamente por sus amigos y su familia, un rasgo que mantiene hasta bien entrada la edad adulta.

6. Sadaharu – Gintama

Gintama es una de las mejores series de anime de acción y comedia, y no estaría completa sin el adorable compañero peludo Sadaharu.

Aunque tiene aspecto de perro, Sadaharu no se parece en nada a un perro normal. En realidad es un Inugami, un espíritu canino del folclore japonés. Con su pelaje blanco, sus cejas grises, su tamaño gigantesco y su afición a morder la cabeza de la gente, incluso apareció en la lista de mascotas de anime más deseadas de Japón en 2020.

5. Tony Tony Chopper – One Piece

Crunchyroll

Como médico de la tripulación del Sombrero de Paja y mascota no oficial de One Piece, Tony Tony Chopper es técnicamente un reno. Pero cuando comió la Hito Hito no Mi (Fruta Humana Humana), adquirió la capacidad de hablar, pensar y actuar como un humano.

Rechazado por su manada, este adorable reno con aspecto de peluche se unió a la tripulación pirata de Monkey D. Luffy con el sueño de curar todas las enfermedades del mundo. Turbo kawaii.

4. Kotaro Sato – Kotaro vive solo

Kotaro Lives Alone es un anime adorable en apariencia, pero tiene un transfondo mucho más oscuro.

La mayoría de los niños de cuatro años no son capaces de vivir solos, pero el protagonista, Kotaro Sato, no tiene elección. Este pequeño protagonista es completamente independiente y es capaz de cuidar de su propia casa. Pero, aunque le gusta actuar como un adulto, sigue siendo un niño de corazón con adorables (y desgarradoras) consecuencias.

3. Nezuko Kamado – Guardianes de la noche – Kimetsu no Yaiba

Guardianes de la noche es una de las series de anime más populares de todos los tiempos. Y Nezuko es uno de sus personajes estrellas, además de ser considerado el más kawaii de la historia del anime.

Con unos ojos enormes y un pergamino de bambú en la boca, seguimos a Nezuko y a su hermano Tanjiro en su viaje por Japón para encontrar la forma de devolverla a su estado humano.

Aunque por su naturaleza es comer humanos, Nezuko gracias a su fuerza de voluntad y al amor que siente por su familia, consigue conservar lo suficiente de su humanidad para convertirse en uno de los personajes más adorables de toda la serie de Guardianes de la noche.

2. Eevee – Pokémon

GameRant

Casi todos los personajes de la Pokédex podrían incluirse en esta lista, pero nos hemos decantado por dos. Pikachu, ya mencionado, y ahora Eevee.

Como todo fan del anime que se precie debe saber, bajo la palabra kawaii en el diccionario debería haber una imagen de Eevee. Tal cual. Aunque no es más que un Pokémon de tipo normal, con pelaje marrón tupido, cola larga, ojos enormes y orejas de conejo, Eevee y todas las Eeveeluciones posteriores son sin duda uno de los personajes de anime más monos de todos los tiempos. Y, sin duda, uno de los Pokémon más kawaii de la historia.

1. Anya – Spy x Family – El personaje más kawaii del anime de la historia

Con su pelo rosa, sus enormes ojos verdes y su adorable personalidad, no es de extrañar que Anya Forger de Spy x Family, se haya ganado el primer puesto de esta lista.

Anya enamoró a los fans desde el primer episodio de Spy x Family, con su habilidad para leer el pensamiento, su amor por los espías y sus malentendidos infantiles sobre la peligrosa situación en la que se encuentra.

Pero el atributo más entrañable de Anya es lo mucho que desea una familia cariñosa, y su forma casi meme de asegurarse de que lo consigue. Desde fingir ser mayor de lo que es hasta enfrentarse a los matones del colegio, es fácil ver por qué es nuestro número uno.

