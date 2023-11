Con la llegada de la precuela de los Juegos del Hambre: La balada de los pájaros cantores y las serpientes muchos se estarán preguntando si Lucy Gray está emparentada con Katniss Everdeen y te contamos todo lo que necesitas saber sobre ello.

Parece mentira, pero los libros de Los Juegos del Hambre se lanzaron en 2008 y la fiebre por la saga se ha mantenido firmemente desde entonces.

Con las 4 películas protagonizadas por Jennifer Lawrence entre 2012 y 2015, muchísimos fans sonrieron después de enterarse que se haría también una película de la precuela.

Con la Balada de Pájaros y Serpientes en todos los cines del mundo, te contamos si Lucy Gray y Katniss Everdeen tienen algún tipo de parentesco en el universo de los Juegos del Hambre.

Los Juegos del Hambre: ¿Está Lucy Gray emparentada con Katniss Everdeen?

No, Lucy Gray no tiene ningún tipo de relación familiar o parentesco con Karniss Everdeen.

Cuando se publicó el libro de La Balada de los pájaros cantores y serpientes, algunos teorizaron sobre la idea de que Lucy podría ser la abuela de Katniss.

Sin embargo, el único vínculo tangible entre los dos personajes es que ambos proceden del Distrito 12 y que ambas compiten en los juegos del hambre.

Esta idea que se deja bien clara en los libros también la volvió a recalcar Rachel Zegler en su entrevista con GamesRadar+ sobre por qué los dos personajes no están realmente vinculados.

“Me gustó que no tuviéramos realmente una línea de linaje familiar directa con Katniss, no es nada de eso“, explicó Zegler. “No queríamos que la gente viera nuestra película y dijera: “Oh, se parece a Katniss”. Yo no quería eso”.

“Pero hay una reverencia específica en el libro que ella hace en la Cosecha, pero yo quería que fuera una reminiscencia de Katniss diciendo: “Gracias por su consideración” cuando Séneca y el resto no le están prestando atención en el entrenamiento. Y también lo hace en En Llamas, así que era importante para mí, y nos quedamos con eso“.

