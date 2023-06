Ludwig podría ser el siguiente en mudarse a Kick según una nueva cuenta verificada

Una nueva cuenta verificada de Kick con el nombre de Ludwig ha hecho que algunos fans especulen con que el YouTuber podría tener un nuevo hogar muy pronto.

La guerra del streaming continúa desde hace meses, y Kick sigue ganando terreno a Twitch con la adquisición de algunos de los nombres más importantes de la plataforma.

Iconos de Twitch como xQc y Amouranth acaban de fichar por Kick, y se especula sobre quiénes serán los próximos streamers en dar el salto.

Aunque el legendario streamer de FPS Dr Disrespect ha estado en la mente de mucha gente como posible candidato, otro YouTuber podría muy bien estar a punto de hacerse aún más rico: Ludwig.

Ludwig niega todos los rumores sobre su fichaje por Kick

El 20 de junio, los espectadores de Kick con ojos de lince vieron una cuenta de Ludwig con una marca de verificación, lo que sugiere que el YouTuber podría ser el próximo en unirse a la plataforma rival.

En medio de la especulación, Ludwig incluso respondió a uno de los tweets sobre la cuenta verificada, comentando: “Hunter, nunca es demasiado tarde para construir algo bueno y genuino”.

Ludwig continuó confirmando que, efectivamente, no se va a mudar a Kick, y que la cuenta sólo se creó para poder escribir en el chat de xQc.

“El tuit bait de hoy ha hecho que me despierte con DMs de mi jefe, todo porque sólo quería usar mi nombre cuando escribo en el chat”, explicó en el tuit.

Y en un livestream poco después, respondió a los tweets, negando de una vez por todas todos los rumores de un traslado a Kick o de un contrato con ellos.

“No me voy a mudar a Kick, no tengo un contrato con Kick, no hay ningún secreto a punto de anunciarse y, hablando con franqueza, no creo que Train me quiera en el sitio web”, dijo.

Parece que Ludwig no dejará YouTube en breve, ya que YouTube también celebró el gran hito de los 5 millones de suscriptores de su streamer exclusivo sólo unos minutos después de que circularan los rumores.

El propio Ludwig incluso comentó este logro, diciendo que estaba “a medio camino”, lo que parecía sugerir que seguiría construyendo su plataforma en el sitio de vídeos propiedad de Google.

Dicho esto, ya tenemos una idea de a quién perseguirá Kick a continuación. Trainwreck, copropietario de Kick, anunció recientemente algunos fichajes importantes tras los anuncios de xQc y Amouranth.

Kick señala a sus próximos fichajes

“Hay una streamer femenina de variedades, un par de streamers masculinos de FPS/Variedades, y un streamer masculino de personalidad/variedades, es todo lo que puedo decir”, dijo.

Tendremos que ver quiénes son esos streamers y si hay alguna actividad adicional en la cuenta de Ludwig Kick, como un botón de suscriptor, algo que puso sobre aviso a los espectadores sobre la decisión de xQc de unirse al sitio.