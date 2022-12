¿Notifica Instagram cuando haces una captura de pantalla de una historia?

Las historias de Instagram son una de las formas número uno de publicar contenido en la aplicación, pero ¿Hay alguna forma de saber si alguien ha hecho una captura de pantalla de tu historia?

A pesar de que TikTok sigue aumentando su popularidad y se ha convertido en una de las aplicaciones de redes sociales más utilizadas, Instagram sigue siendo un elemento básico en la rutina de Internet de muchas personas.

Aunque se está centrando en el contenido de vídeo de corta duración, los usuarios pueden seguir publicando e interactuando con el contenido de imagen habitual.

El artículo continúa después del anuncio.

Instagram lanzó la función de historias en 2016, inspirada en Snapchat, que permite a los usuarios subir una imagen que dura solo 24 horas, una alternativa a la habitual foto de cuadrícula.

Para muchos, sirve como una de las formas clave para que las personas y los creadores actualicen a sus amigos, fans y seguidores sobre sus vidas, y sigue siendo una de las características más populares de la aplicación.

UNSPLASH: BRETT JORDAN

A veces te encuentras con la necesidad de hacer una captura de pantalla de la historia de otra persona por cualquier motivo, o quizás te preguntas si alguien ha hecho una captura de pantalla de la tuya. Pero, ¿es esta una función disponible en Instagram?

El artículo continúa después del anuncio.

¿Puedes ver si alguien ha hecho una captura de pantalla de tu historia en Instagram?

No, actualmente Instagram no te notifica si tu historia ha sido capturada. Del mismo modo, los demás no podrán ver si has hecho una captura de pantalla de su historia.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Sin embargo, vale la pena señalar que hay ciertas características en Instagram que tienen reglas diferentes. Por ejemplo, si intentas hacer una captura de pantalla de algo enviado a través del modo Vanish, la otra persona recibirá una notificación, por lo que es mejor tener cuidado con lo que eliges para hacer una captura de pantalla en la aplicación.

Aunque Instagram ya probó brevemente una función que permitía a las personas ver quién había hecho una captura de pantalla de su historia allá por 2018, no está claro si tienen planes de volver a añadirla en el futuro.

El artículo continúa después del anuncio.

Qué es el modo Vanish

Al igual que en Facebook, se trata de un modo para crear conversaciones temporales. Es decir, que los mensajes, videos, Gifs, imágenes y memes que envíes desaparecerán una vez que la otra persona lo vea.