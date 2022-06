¿Puedes hacer zoom en TikTok? Llega una nueva característica

Los usuarios han informado que ahora pueden acercar los videos en TikTok, tal como lo harían con las fotos normales en aplicaciones como Instagram, pero parece que no todos tienen la función disponible, y algunos incluso piensan que podría ser un ” broma interna.”

Durante años, la plataforma de vídeo de formato corto TikTok ha estado en el centro de la cultura viral en línea, con millones de usuarios activos en la plataforma que crean y cargan contenido nuevo todos los días.

TikTok presenta constantemente nuevas funciones en la aplicación para responder a las inquietudes de los usuarios, como la reciente introducción de una función de pausa de tiempo de pantalla opcional que evita que las personas pasen demasiado tiempo sin darse cuenta.

Algunos usuarios ahora informan que se les ha dado la capacidad de acercar los videos al pellizcar la pantalla como lo haría con cualquier otra aplicación, es decir, permitir que las personas amplíen manualmente las publicaciones para ver detalles más finos o enfocarse en una parte particular de la pantalla.

Zoom en TikTok

“En caso de que no lo supieras, puedes hacer zoom en TikToks ahora”, decía el pie de foto en un video con más de 130,000 me gusta. Las reacciones no se hicieron esperar, y ahora todo el mundo está probando si se puede hacer zoom.

WHAT THE FUCK???YOU CAN ZOOM IN ON TIKTOK??? pic.twitter.com/ntWHpYyMRA — MINA! ⁸⁹ (@qkmxna) June 15, 2022

Si bien muchos reportan que ahora pueden hacer zoom en los vídeos, otros afirman que no tienen acceso a la función, y algunos se preguntan si es real.

“¿Me estoy perdiendo una broma interna?”, escribió un usuario desconcertado, y muchos otros informaron que “no funciona” para ellos. “Literalmente no puedo decir si esto es una broma”, dijo otro.

Si la función es realmente real, existe la posibilidad de que solo se esté probando en cuentas seleccionadas, pero asegúrate de que tu app esté actualizada a la última versión para ver si tienes acceso a la función de zoom en TikTok.