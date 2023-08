¿Qué es el Reto de Romper Huevos? Unos padres se hacen virales por romper huevos en la cabeza de sus hijos

Los padres están siendo criticados en TikTok tras participar en el reto de romper huevos, en el que rompen un huevo en la cabeza de sus hijos.

Últimamente, una nueva tendencia ha tomado por asalto a la comunidad de padres en TikTok, y se llama el Desafío de Romper Huevos.

El hashtag tiene más de 33,6 millones de visitas y está lleno de padres que se graban cocinando u horneando con sus hijos, que no son conscientes de lo que les espera.

Mientras que algunas personas encuentran divertidísimos los vídeos de este reto, otras han criticado a los padres que participan en él.

¿Qué es el reto de Romper Huevos en TikTok?

Se ve a los padres rompiendo un huevo en la cabeza de sus hijos antes de echar el interior en un cuenco. A continuación, se muestran a los espectadores las diversas reacciones de los niños, que van desde la confusión y la risa hasta el llanto y el enloquecimiento.

Mientras que algunos usuarios encuentran divertida esta tendencia, otros han llamado la atención a los padres por participar en ella.

Una de estas usuarias es Sarah, que dirige la cuenta de redes sociales “mom.uncharted“, donde suele hablar sobre la explotación infantil en las redes sociales.

Cuando le preguntaron si había visto los vídeos, Sarah respondió: “Sí, me han etiquetado en algunos de estos vídeos y he visto que va en dos direcciones. Uno, el niño recibe el huevo en la cabeza y se queda un poco confuso, desconcertado, piensa que es un poco gracioso. Luego siguen adelante. O bien, les rompen el huevo en la cabeza y se enfadan mucho por ello y se vuelven locos”.

“Pero cuando veo esos vídeos pienso: ¿estamos tan aburridos como padres y desesperados por contenidos?”.

Los espectadores tienen opiniones encontradas sobre la tendencia

Una persona comentó: “TikTok no tiene moral”.

“TikTok ha arruinado la paternidad y la sociedad en su conjunto, estaba rezando por su caída smh”, escribió otro.

No es la única vez que se ha avergonzado a los padres por utilizar a sus hijos para contenidos de la aplicación. En marzo de 2023, una TikToker fue denunciada por la policía tras envolver a su bebé en papel de seda para un vídeo.

Los expertos advierten a los padres sobre el reto

Incluso ha llegado al punto de que expertos médicos están aconsejando a los padres que eviten lanzarse a esta moda, ya que podría perjudicar a sus hijos.

La Dra. Meghan Martin, que tiene más de un millón de seguidores en TikTok, hizo una publicación reciente en la que decía: “No soy en absoluto una gran fan de esto”.

“Esto no es algo que beneficie a los niños de ninguna manera, y sinceramente no me parece entretenido. Les estamos pegando literalmente la salmonela en la frente”.

“Es más difícil conseguir que un niño pequeño beba líquidos cuando tiene un virus estomacal o una intoxicación alimentaria, y por eso es más probable que acabe en el hospital por suero”.