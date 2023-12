¿Qué significa Diciembre 3 en TikTok?

Las tendencias son parte del día a día en distintas plataformas sociales. Ahora que llega la temporada navideña, es normal que las temáticas se basen en diciembre y sus costumbres. Acá te hablaremos del significado de Diciembre 3 en TikTok.

TikTok es, sin duda, el lugar al que acudir para ver las últimas tendencias y memes virales. Especialmente en el último año, con nuevos usuarios uniéndose a la aplicación y contribuyendo a la creciente cantidad de contenido básicamente todos los días.

Aunque las tendencias suelen provenir de audios, filtros o retos virales, en el pasado ha habido varias ocasiones en las que una fecha concreta ha empezado a ser tendencia en la plataforma, como 1 de Octubre, dejando a los que no están al tanto bastante confundidos sobre lo que significa.

Ahora, el 3 de diciembre vuelve a ser viral después de ganar popularidad por primera vez en 2020, pero ¿qué significa todo esto?

Significado de Diciembre 3 en TikTok

Si has visto menciones del 3 de diciembre en tu página ‘Para Ti’ de TikTok, lo más probable es que te hayas dado cuenta de la relación que hay con el uso de suérters.

Resulta que todo esto tiene su origen de la letra de la canción “Heather” de Conan Gray. Esta fue lanzada en 2020 y se ha mantenido como un éxito popular desde entonces, especialmente en TikTok.

La primera línea de la canción dice: “I still remember, third of December, me in your sweater. You said it looked better on me than it did you.”

Esto ha llevado a TikTok a asociar la fecha mencionada en la canción con regalar suérters, por lo que algunos planean regalar sus propios suérters a sus intereses románticos en esa fecha, el 3 de diciembre. Otros han hecho vídeos sobre cómo esperan tener la suerte de recibir esta prenda en la fecha mencionada.

No está claro cuánta gente se intercambia la famosa prenda del trend viral durante ese día específico, pero en TikTok al menos se ha convertido en una divertida referencia a una querida canción de 2020.

Ahora ya entiendes de qué va todo. Si bien es una tendencia popular entre los más jóvenes, es curioso ver cómo esta plataforma de vídeos cortos ha influido tanto en la forma en la que muchos se comportan e incñuso, creando fechas especiales, como en este caso.

