¿Qué significa ISTG en TikTok?

Load More

ISTG no es en absoluto un término utilizado exclusivamente en TikTok, por lo que es posible que lo veas aparecer en mensajes de texto de amigos o en publicaciones en otras plataformas de medios sociales, como Twitter o Instagram.

A menudo se utiliza al principio o al final de las frases, por ejemplo: “Juro por Dios que no puedo llevarlo a ninguna parte”, que significa: “Juro por Dios que no puedo llevarlo a ninguna parte”.

Si te has desplazado por una sección de comentarios en la plataforma , puede que te hayas encontrado confundido por algunos de los términos o acrónimos que se utilizan. Un término, en particular, que se utiliza con frecuencia en la aplicación es ISTG, y es posible que lo veas utilizado en los comentarios, los pies de foto o el texto incrustado en los propios vídeos.

TikTok , en particular, se ha convertido en un centro de contenido viral, gracias a las docenas de nuevas tendencias y retos que se hacen virales cada semana.

by Francisco García