¿Qué significa SW en TikTok y por qué se usa?

Las personas generalmente usan este término para evitar ser marcados por el algoritmo de TikTok, lo que podría provocar que se eliminen sus vídeos o que se banee su cuenta. Los acrónimos y otras jergas se están volviendo cada vez más populares en TikTok, ya que permiten a los creadores hablar sobre temas que de otro modo no podrían discutir libremente.

En TikTok, SW generalmente significa “trabajo sexual” o “trabajador sexual” (Sex Worker), según cómo se use en una oración.

by María Pastoriza