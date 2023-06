¿Se irá Pokimane de Twitch y se unirá a Kick? La streamer habla de su futuro

Pokimane ha dejado claro su posición entre Twitch y Kick tras la oleada de streamers que están decidiendo dejar la plataforma morada para pasarse a la verde.

Desde los últimos meses, la plataforma de streaming Kick ha empezado a reclutar una gran cantidad de grandes streamears tanto de Twitch como de YouTube gracias a sus últimos acuerdos.

Recientemente, xQc confirmó que se ha unido a la plataforma morada con un nuevo acuerdo llegando a tener un contrato histórico de 75 millones de dólares sin ni siquiera tener retransmisiones exclusivas en la plataforma.

Con una cifra tan jugosa, las comunidades de varios streamers se están preguntando si su creador de contenido favorito pasará de Twitch o de YouTube a Kick. Y si lo hicieran, ¿qué precio habría que pagarles para que se lo plantearan?

Pokimane

Pokimane habla sobre su salida de Twitch para streamear a Kick

Durante una de sus últimas retransmisiones, el chat de Pokimane le preguntó si estaba dispuesta a dejar Twitch para lanzarse a Kick.

Nada más leer la pregunta, la creadora de contenido negó con la cabeza y lo reafirmó con un contundente “no” y añadió a su respuesta:

“Y no es porque no tenga 10 millones de dólares, es porque estoy bien como estoy. ¿Por qué iba a comprometer mi moral y mi ética por más dinero cuando tengo dinero? Hay algo en eso que, personalmente, me da escalofríos”.

“Entiendo que necesites ganar dinero. Pero no puedo hacer cosas horribles cuando tengo dinero. Es como, ew“.

Del mismo modo, Pokimane también ha explicado por qué nunca querría abrir una cuenta en OnlyFans a pesar de que su público y su comunidad la presionan constantemente para que lo haga. “Sé que esa no es la carrera para mí… Es así. Sé que me gusta el azul y sé que no me gustan los pimientos verdes. No me gusta su sabor. Es así de sencillo“.