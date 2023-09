Segunda temporada de One Piece: Todo lo que sabemos hasta ahora

La segunda temporada de One Piece es un hecho y muchos se están preguntando cómo seguirá la historia de Luffy y el resto de sus amigos. Acá hemos agrupado toda la información que se conoce hasta los momentos.

Prepárate para surcar los cuatro mares, ¡porque por fin ha llegado One Piece de Netflix! Para aquellos que no sepan lo que es, este fue originalmente un manga (el más vendido de todos los tiempos, de hecho) escrito e ilustrado por Eiichiro Oda.

Toei Animation lo adaptó al anime en 1999, y 1.000 episodios más tarde, sigue en pie.

Ahora, la serie ha llegado por fin a Netflix, aunque, obviamente, no con el alcance del anime, que lleva 20 años transmitiéndose. Sólo hay ocho episodios en la serie de live-action, lo que significa que solo se puede cubrir una cierta sección de la historia.

¿Significa esto que habrá futuras temporadas de One Piece adaptadas por Netflix? Puede que nos estemos adelantando, así que aquí está todo lo que sabemos sobre una posible segunda temporada.

¿Qué va a pasar en la segunda temporada de One Piece?

El 14 de septiembre, el creador de One Piece, Eiichiro Oda, anunció en Twitter que Netflix había renovado la serie por una segunda temporada.

Esto se debió a la gran audiencia que tuvo la primera temporada, con millones de espectadores y que aún sigue cosechando éxitos como una de las mejores adaptaciones de un anime a la “vida real”.

Las respuestas de la crítica también fueron positivas, e incluso nosotros calificamos la serie con 4 estrellas:

“Mientras que muchas adaptaciones de anime en acción real parecen recreaciones sin alma, One Piece al menos parece intentar crear algo nuevo a partir de lo que ha habido antes, y lo hace con una pasión tan contagiosa como la de Luffy”.

Hay mucho material que cubrir a futuro, sobre todo porque los productores de la serie del live-action han declarado a Variety que los guiones de la segunda temporada están listos.

Aunque aún no se ha confirmado, parece probable que el reparto siga incluyendo a Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy, Mackenyu como Roronoa Zoro, Emily Rudd como Nami, Taz Skylar como Sanji, Vincent Regan como el Vicealmirante Garp, Jacob Gibson como Usopp, Jeff Ward como Buggy el payaso y Morgan Davies como Koby. Por cierto, acá podrás conocer a todo el reparto de la primera temporada.

Ten presente que la adaptación de Netflix ya está disponible y si aún no la has visto, te la recomendamos. No es neecsario que hayas visto el anime para poder disfrutar de la nueva versión.

