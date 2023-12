TikToker comparte life hack para limpiar zapatos blancos

Zapatos, zapatillas, tenis, bambos, no importa cómo los llames, lo cierto es que todos los usamos y seguramente tengamos un par de color blanco. Si este es el caso, sabemos el dolor de cabeza que dan los últimos ya que se ensucian muy rápido. Sin embargo, un TikToker se hizo viral al compartir un life hack para limpiar zapatos blancos ¡Conoce qué fue lo que hizo!

Grace Martin (grace.e.martinn) ha revelado en TikTok el método que utiliza para lavar sus New Balance blancas manchadas.

En el vídeo, lleva sus zapatillas sucias al túnel de lavado para limpiarlas a fondo. “Solo dos chicas lavando a presión sus New Balances en el túnel de lavado“, rezaba el texto superpuesto en el vídeo corto.

El vídeo muestra a la creadora de contenidos y a su amiga sacando varias zapatillas blancas manchadas de una cesta, antes de alinearlas contra la pared de un túnel de lavado. A continuación, utilizaron un pulverizador para eliminar la capa de barro y suciedad que cubría las zapatillas.

Al cabo de unos minutos, los zapatos de Grace y de su amiga volvían a estar como nuevos. “Trabaja más inteligentemente, no más duro“, tituló el vídeo de 21 segundos, que se ha hecho viral con un millón de visitas.

En los comentarios, los usuarios de TikTok tuvieron reacciones encontradas por el life hack, y algunos aplaudieron a las chicas por su ingenio. “Vale, necesito saber a cuál de vosotras se le ocurrió y necesito que sea mi amiga porque esto es una genialidad“, escribió una persona.

“Esto tiene sentido ¡¡¡Literalmente no tiene sentido!!!!“, dijo otro. “Buena idea“, comentó otra persona.

Otros estaban un poco preocupados por la seguridad del método. “Para la gente que está mirando: no lo hagáis en el pie si estáis usando una hidrolimpiadora más fuerte, puede cortarte“, compartió un usuario.

“Hacerlo EN EL PIE me revuelve el estómago: te puedes rebanar un dedo“, dijo otro. “Yo no pondría mi pie en el zapato si esa cosa está encendida“, escribió un tercero, a lo que Grace respondió: “Realmente no es tan fuerte“.

¿Qué te parece? ¿Crees que es un buen método de TikTok para limpiar los zapatos blancos?

