Top 20 cuentas de Twitter con más seguidores (Mayo)

Twitter es una de las redes sociales más destacadas a nivel internacional, por lo que es normal preguntarse cuáles son las cuentas más populares en ella. Aquí tienes nuestro Top 20 de las cuentas con más seguidores de Twitter.

La red social del pajarito se basa en una idea muy sencilla: Mensajes breves que lanzas al mundo y a los cuales puede responderte cualquiera. O así empezó. A lo largo de los años, Twitter ha cambiado mucho, no solo en sus mecánicas (los mensajes ya no son tan breves, han desaparecido los Favs, etc.). También ha cambiado de manos.

Ahora que Elon Musk posee esta red, ¿cómo van las cosas en el Top 20 de cuentas de Twitter con más seguidores? Pues aquí te lo mostramos.

Actualizado a 22 de mayo de 2023.

Top 20 cuentas de Twitter con más seguidores

Los datos han sido extraídos de SocialBlade.

RANKING USUARIO SEGUIDORES 1 elonmusk 140,446,929 2 BarackObama 132,606,148 3 justinbieber 112,740,347 4 Cristiano 108,587,741 5 rihanna 108,364,056 6 katyperry 107,962,549 7 taylorswift13 92,794,926 8 narendramodi 88,751,610 9 realDonaldTrump 86,988,011 10 ArianaGrande 85,268,269 11 ladygaga 84,529,890 12 YouTube 78,874,254 13 EllenDeGeneres 75,908,600 14 KimKardashian 75,157,082 15 NASA 73,484,722 16 selenagomez 67,022,925 17 Twitter 65,705,243 18 cnnbrk 63,972,653 19 BillGates 62,667,049 20 neymarjr 62,153,373

Elon Musk, el rey de su red social

Elon Musk lidera la lista de las cuentas de Twitter con más seguidores. Ya era uno de los más populares antes de comprar esta red social, pero con todas las polémicas y ocurrencias que ha tenido, también nos parece lógico que suba aún más su número de seguidores. A finales de este mes encabeza el Top con un total de 140,446,929.

Lo que no sabemos es cuántos de estos seguidores son reales y cuántos es posible que haya sumado con otros métodos. Pero, claro, ¿quién le va a decir nada al dueño de Twitter?