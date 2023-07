Twitter recibe una demanda de 500 millones de dólares de antiguos empleados

Twitter debe supuestamente 500 millones de dólares en indemnizaciones a los empleados despedidos, según una demanda presentada contra la empresa.

Se han producido muchos cambios en Twitter desde que Elon Musk adquirió la empresa, incluido el despido de más de la mitad de sus empleados por supuestas medidas de reducción de costes.

Uno de esos empleados era Courtney McMillian, que había trabajado anteriormente como “jefa de recompensas totales”, supervisando los programas de beneficios para empleados de Twitter.

Al parecer, McMillian ha emprendido acciones contra Musk y Twitter, presentando una demanda colectiva ante un tribunal federal de San Francisco.

Jason Leung

Twitter recibe una demanda de sus antiguos empleados

McMillian fue despedido en enero y, desde entonces, ha denunciado que muchos empleados no recibieron la paga adecuada según un plan de indemnización por despido que Twitter creó en 2019.

El plan prometía a cualquier trabajador despedido dos meses de su salario base más una semana adicional de paga por cada año completo de servicio que prestara. A los empleados superiores se les debían seis meses de su salario base si eran despedidos, un título al que pertenece McMillian.

Pero según la demanda, Twitter sólo dio a los trabajadores despedidos un mes de indemnización como máximo, y muchos no recibieron nada. Esto supondría una violación de la ley federal que regula los planes de prestaciones de los empleados

Elon Musk acumula demandas

Y no es la primera vez que se demanda a Twitter desde que Musk se hizo cargo de la empresa. De hecho, ya se han presentado demandas contra Twitter por no pagar indemnizaciones. Aunque en estos casos se trataba de una demanda por incumplimiento de contrato y no de la ley de prestaciones.

Otra demanda acusaba a Twitter de no pagar las primas adeudadas a sus empleados restantes, una alegación que la empresa ha declarado que carece de fundamento.

Cuando Reuters pidió a Twitter que comentara esta última demanda contra la empresa, supuestamente sólo respondieron con el emoji de la caca.