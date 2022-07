EA habla sobre el bug de FIFA 22 de los packs de 85+ de jugador único

EA Sports anunció que está investigando los reportes sobre un bug dentro de FIFA 22 en el cual los jugadores no recibirían los packs de 85+ de jugador único.

Recientemente, EA prometió a los jugadores de FIFA un packs de 85+ con tres jugadores en él por iniciar sesión durante el inicio de la promoción de FUTTIES. FUTTIES vuelve a traernos las cartas más poderosas del año a los sombres por tiempo limitado.

La primera tanda de jugadores de FUTTIES trae algunas cartas fantásticas como TOTY Messi y Mbappé. Con oportunidades como esta, FUTTIES es una de las promociones de FIFA más populares del año, pero en esta ocasión ha sido popular por un bug en el pack que hacía que los jugadores no recibiesen las cartas correspondientes.

A través de un tuit en la cuenta oficial, EA habló sobre el problema en los paquetes de 85+ de jugador único

“Estamos investigando reportes que indican que algunos jugadores aún no han recibido su paquete de 85+ jugador único (x3) y proporcionaremos una actualización en este hilo cuando esté disponible”.

We are investigating reports that some players have not yet received their 85+ Single Player Pack (x3) and will provide an update in this thread when one is available.

— FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) July 15, 2022