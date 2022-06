FIFA 22 por fin tiene fecha de lanzamiento en EA Play

Los miembros de EA Play pronto podrán hacerse con FIFA 22 completamente gratis una vez que el juego llegue al servicio de suscripción de EA.

Los aficionados al fútbol que aún no hayan probado la última entrega de la franquicia estrella de EA Sport tendrán la oportunidad de hacerlo completamente gratis muy pronto.

El juego llegará oficialmente a EA Play, el servicio de suscripción para Xbox y PlayStation, a finales de junio.

A continuación te explicamos cuándo llegará y qué otras bonificaciones pueden esperar los miembros.

The countdown starts now ⚽⏰#FIFA22 is joining The Play List on June 23rd!#EAPlay @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/C8iQlvtr1X

— EA Play (@EAPlay) June 14, 2022