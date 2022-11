FIFA 23 World Cup Swaps: Fecha de Inicio, Tokens y Recompensas

Francisco es el Country Manager y redactor en DexertoES, después de vivir en Madrid se trasladó a Segovia para realizar un grado en Publicidad y Relaciones Públicas, el cuál terminó mientras continuaba su trabajo en la web. Cuando no está escribiendo noticias o dirigiendo, se dedica a hacer streams en directo mientras juega, puedes seguir a Francisco en: https://twitter.com/PacoGM_

FIFA 23 World Cup Swaps da a los jugadores la oportunidad de ganar recompensas con temática de Qatar 2022 completando objetivos especiales. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre FIFA 23 World Cup Swaps, desde la fecha de inicio prevista hasta los premios que puedes conseguir con tus fichas.

FIFA 23 Ultimate Team está en pleno apogeo, y los jugadores están siendo agasajados con eventos especiales regulares, desde la promoción de Los que hay que vigilar hasta las nuevas cartas de Out of Position. EA no muestra signos de desaceleración tampoco, ya que el contenido de la Copa del Mundo está previsto que llegue este mes.

Aunque este año no habrá un modo independiente de FUT World Cup, los fans de FUT todavía tienen mucho contenido que esperar como parte de Qatar 2022, incluyendo los intercambios de la Copa del Mundo.

Tenemos todos los detalles que necesitas saber sobre los FIFA 23 World Cup Swaps, desde la fecha de inicio filtrada hasta las recompensas que se ofrecen.

Fecha de inicio de FIFA 23 World Cup Swaps

EA ha revelado que los FIFA 23 World Cup Swaps comenzarán el viernes 11 de noviembre de 2022 y se extenderán hasta el 23 de diciembre.

Esto es sólo dos días después de que el modo de la Copa del Mundo llegue a FIFA 23, y el mismo día en que la promoción Path to Glory se pone en marcha.

Cómo conseguir Tokens

EA SPORTS

Como ocurre con todos los eventos de FUT, los World Cup Swaps obligarán a los jugadores a ganar fichas que podrán canjear por recompensas. Estas fichas se desbloquean completando objetivos en el juego que requerirán que los jugadores utilicen un determinado objeto de jugador de la Copa del Mundo.

No sabremos exactamente cómo conseguir cada Token hasta que los objetivos se pongan en marcha el 11 de noviembre, pero EA ha mencionado que la mayoría estarán disponibles a través de objetivos online u offline. También podría haber un puñado de ellos que formen parte de las recompensas de SBC.

Los jugadores recibirán una ficha gratis una vez que el evento se ponga en marcha para ayudarles en su camino.

Recompensas

Una vez más, EA aún no ha revelado la lista completa de recompensas de los intercambios de la Copa del Mundo, pero tenemos un par de pistas sobre lo que se incluirá. El filtrador de FIFA FUT Sheriff ha revelado que habrá “objetos especiales para jugadores”, así como packs.

Es de esperar que algunos de los jugadores que protagonizarán Qatar 2022 reciban cartas mejoradas que podrán desbloquearse por un gran número de fichas. Mientras tanto, paquetes únicos como el popular “25 x 83+” formarán parte de los niveles inferiores.

Nos aseguraremos de actualizar esta página con la lista completa de recompensas y objetivos de los intercambios de la Copa del Mundo de FIFA 23.