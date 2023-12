Cómo conseguir el gesto gratis de Nanner Ringer en Fortnite

El nuevo gesto de Fortnite llamado Nanner Ringer está disponible para conseguirlo completamente gratis y si quieres añadirlo a tu colección solo tienes que seguir leyendo.

Sin ninguna duda, Fortnite a lo largo de los años ha añadido una enorme colección de cosméticos con los que podemos expresarnos en el juego. En este sentido, la última temporada captura a la perfección con la introducción de Peter Griffin y Solid Snake de Metal Gear Solid.

Aparte de las skins, los gestos son la mejor forma de expresarse en el juego, con algunos loquísimos y otros más divertidos les dan siempre el encanto en Fortnite.

Por si no era suficiente, ahora Epic Games amplía nuestra colección con el gesto gratuito de Nanner Ringer. Y esto es todo lo que necesitas saber para conseguirlo.

Cómo conseguir el gesto de Nanner Ringer en Fortnite

Epic Games

Por suerte, conseguir gratis el gesto de Nanner Ringer es bastante sencillo. Para añadirlo a nuestra colección tendremos que seguir los siguientes pasos:

Nos vamos a la página de canjeos de Fortnite Introducimos el código “BANAN-NANAN-ANA”.

Por supuesto, si nos vamos a la página oficial de Fortnite tendremos que iniciar sesión, así que asegúrate de hacerlo en la plataforma donde sueles hacerlo. Una vez canjeado, el gesto Nanner Ringer estará en nuestro inventario para que lo usemos siempre que estemos en el juego.

No obstante, si al canjearlo no lo tienes de forma automática en tu inventario espera unos minutos. En algunas ocasiones las recompensas pueden llegar a tardar hasta 12 horas en aparecer. Si más allá de ese tiempo sigues sin tenerlo asegúrate de que has llevado a cabo todos los pasos adecuadamente y si sigue sin aparecer ponte en contacto con la asistencia del juego.

¡Y ya está! Esto es todo lo que necesitas saber para conseguir el gesto de Nanner Ringer en Fortnite.