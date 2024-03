Cómo conseguir la skin Midas fugitivo en Fortnite

La skin de Midas fugitivo es el nuevo aspecto que llegará pronto a Fortnite y te contamos cómo conseguirlo gratis con el Ascenso de Midas..

Midas ha sido un personaje muy importante dentro del universo de Fortnite, y a lo largo de los años Epic Games nos ha dado varias variantes.

Ahora, con el capítulo 5 temporada 2, la mitología griega ha llegado al battle royale y Midas ha recibido un aspecto de Ascenso para conmemorarlo. Así es cómo lo puedes hacer.

¿Podemos conseguir la skin Midas fugitivoen Fortnite gratis?

Sí, la skin Midas fugutivo podemos conseguirla gratis en Fortnite si conseguimos la puntuación más alta en la Copa en solitario del Ascenso de Midas.

La Copa se activará a partir del 24 de marzo y tendremos 3 horas para jugar 10 partidas y conseguir todos los puntos que podamos.

Una vez termine el torneo el jugador con mayor puntuación recibirá gratis la skin de Ascenso de Midas en Fortnite así como la capa del rey dorado.

Del mismo modo, si conseguimos 8 puntos podremos obtener la pantalla de carga del Ascenso de Midas.

El sistema de puntos es el siguiente:

Victoria magistral: 30 puntos

2.º puesto: 25 puntos

3.º puesto: 22 puntos

4.º puesto: 20 puntos

5.º puesto: 19 puntos

6.º puesto: 17 puntos

7.º puesto: 16 puntos

8.º puesto: 15 puntos

9.º puesto: 14 puntos

10.º puesto: 13 puntos

11.º al 15.º puesto: 11 puntos

16.º al 20.º puesto: 9 puntos

21.º al 25.º puesto: 7 puntos

26.º al 30.º puesto: 5 puntos

31.º al 35.º puesto: 4 puntos

36.º al 40.º puesto: 3 puntos

41.º al 50.º puesto: 2 puntos

51.º al 75.º puesto: 1 punto

No obstante, si no lo consigues no te preocupes ya que los cosméticos llegarán de forma oficial a la tienda en el parche 29.10.

Lo más seguro es que el paquete tenga un valor de 3 000 PaVos, sin embargo, Epic Games todavía no lo ha confirmado.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber sobre la skin de Ascenso de Midas en Fortnite.