¿Fortnite está muriendo? Número de jugadores en julio 2022

Con millones de jugadores iniciando sesión todos los días durante 2022, y los eventos en vivo siguen recibiendo mucha atención, es seguro decir que Fortnite no está muriendo . Incluso en sus meses tranquilos, sigue siendo un juego muy popular.

Sin embargo, un jugador puede crear varias cuentas, por lo que no se acerca a 350.000.000 de jugadores. Un año después, ese número probablemente haya aumentado e incluso podría estar cerca de los 400 millones de cuentas totales, lo que significaría que Fortnite está lejos de morir pronto.

Esta es una estimación de un tercero que no proviene directamente de Epic, por lo que es difícil decir si es totalmente precisa, pero es lo más cercano que tenemos a un recuento de jugadores en tiempo real por ahora.

Desafortunadamente, Epic Games no da la cantidad exacta de jugadores que están jugando, como podría ser en Steam, por ejemplo. Pero todavía tenemos algunas estadísticas para ayudarnos. Gracias a PlayerCounter , podemos ver que hay en torno a 2,5 y 4 millones de jugadores cada día . Y este número aumenta, por supuesto, con cada evento, como durante las nuevas temporadas, por ejemplo.

El juego ha sido gratuito desde el principio y esto ha contribuido enormemente a su popularidad. Eso no ha impedido que Epic Games llene sus bolsillos con el popular sistema de paVos.

Si bien el modo Battle Royale se lanzó en septiembre de 2018, los primeros jugadores del juego no estaban muy seguros del éxito que iba a tener este pequeño juego. Y así aparecieron todo tipo de crossovers o colaboraciones con artistas, véase Marshmello, Travis Scott o incluso Ariana Grande y LeBron James.

by María Pastoriza