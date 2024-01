Jugador de LEGO Fortnite crea este impresionante navío de guerra

Un jugador de LEGO Fortnite ha creado un navío de guerra que funciona perfectamente en el juego y que se asemeja a un buque de guerra IRL que encontrarías en la flota de la armada de un ejército. Conoce acá cómo lo hizo.

Los jugadores de LEGO Fortnite se han obsesionado con la exploración y los aspectos creativos del modo de supervivencia. Esto ha sido la clave de su éxito instantáneo desde su lanzamiento.

Desde viajar por sus vastos mundos para explorar los diferentes biomas, criaturas, objetos y recursos, hasta intentar construir obras maestras, hay dde todo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

A medida que el modo de juego ha ido progresando y los jugadores se han vuelto más experimentados, varios han inventado un montón de increíbles creaciones de LEGO. Desde coches, aviones, monorraíles y dirigibles hasta recreaciones de edificios y naves espaciales de la cultura pop.

Ahora, un jugador ha pasado varios días creando un navío de guerra o acorazado. Lo reveló finalmente su creación en pleno funcionamiento, que encajaría perfectamente como parte de cualquier flota naval.

Jugador de LEGO Fortnite ha creado un navío de guerra totalmente funcional

El jugador de Fortnite GingerJay1991 se ha estado esforzando por convertirse en un “Maestro Constructor” de LEGO Fortnite. Sus increíbles creaciones han ocupado constantemente el subreddit del juego.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe: Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Tras unos días de insinuaciones sobre su próxima creación, el jugador reveló por completo a su navío. Este se asemeja a un buque de guerra naval.

Su barco incluye un montón de características típicas. Un helipuerto para su helicóptero, así como varias torres, cañones, camarotes e incluso varios pisos con todo lujo de detalles.

Míralo acá:

Los jugadores no tardaron en alabar la construcción: “Esto no es una locura, es imposible. ¡Cuánto detalle! Buen trabajo, hermano. Buena suerte decorando el interior“. Otro llegó a afirmar: “Esta es la mejor construcción que he visto hasta ahora. Absolutamente increíble y muy creativa“.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Otros se preguntaban: “¿Cómo demonios no llegaste al límite de construcción?“. A lo que GingerJay1991 respondió: “Quiero decir que PS5 tiene un límite más alto, ¡pero no me cites!“. También reveló que había invertido unas 16 horas en la construcción de la nave, ya que está dispuesto a seguir decorando y mejorando su buque de guerra.