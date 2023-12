Jugadores de LEGO Fortnite abandonan el juego por los límites de construcción

Los jugadores ya están empezando a abandonar LEGO Fortnite tras alcanzar los límites de construcción dentro del juego.

LEGO Fortnite fue un éxito masivo cuando se lanzó el 7 de diciembre como uno de los tres nuevos modos de juego. El modo de supervivencia, al estilo de Minecraft, permite a los jugadores explorar nuevos biomas y construir aldeas.

Inspirándose en LEGO, la premisa original del juego era permitir a los jugadores construir lo que quisieran. Esto ha quedado patente con construcciones tan creativas como una noria totalmente funcional, y más.

Sin embargo, las personas con grandes ideas de construir grandes castillos con interiores muy decorados están empezando a notar un gran problema: los límites de construcción. Estos límites están ahuyentando a su base de jugadores, que necesitan más cosas que hacer dentro del juego.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Los límites de construcción de LEGO Fortnite parecen decir a los jugadores que “dejen de jugar”

Un usuario de Reddit publicó una imagen de su castillo Shogun construido en LEGO Fortnite, que se puso en espera debido a los límites de construcción. Se desconocen los límites de construcción en LEGO Fortnite, ya que algunos jugadores han informado de que el error es “inconsistente” entre diferentes construcciones.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

“Hice un castillo enorme con casi 30 habitaciones con interior“, dijo el usuario. “El plan era construir una ciudad a su alrededor, pero entonces me encontré con la que probablemente sea una de las mayores desgracias que me he encontrado en los videojuegos. Resulta que el juego no puede hacer aquello para lo que fue creado: construir.”

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Otros comentaristas se hicieron eco de los sentimientos del autor, diciendo que también han dejado de jugar el juego debido a los límites de construcción. Pero después de casi un mes de vida, los desarrolladores de LEGO Fortnite aún no han anunciado planes para cambiar el límite de construcción.

“El límite de construcción es muy desalentador“, dijo un comentarista. “Cada vez que pienso en construir una gran estructura, me desilusiono porque probablemente no pueda hacerlo. Espero que encuentren la forma de permitir un límite de construcción infinito.”

Fuera de los cambios en los límites de apilamiento de objetos y otros ajustes menores en la construcción, LEGO Fortnite no ha añadido ningún contenido nuevo al juego desde su lanzamiento.

El artículo continúa después del anuncio.