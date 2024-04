Notas parche de actualización 29.20 de Fortnite: Fecha, filtraciones, evento de Avatar y más

La actualización v29.20 de Fortnite llegará al capítulo 5 de la temporada 2, así que aquí tienes las primeras notas del parche en las que se detalla todo lo que sabemos hasta ahora, desde la fecha de lanzamiento filtrada hasta el evento de Avatar: la leyenda de Aang.

El capítulo 5 de la temporada 2 de Fortnite trajo dioses griegos al juego, y los desarrolladores han mantenido el impulso con parches regulares. El próximo es la actualización 29.20, que se espera que redoble la apuesta por el crossover con Avatar: la leyenda de Aang con un evento especial en el juego.

Estas son las primeras notas del parche de la actualización 29.20 de Fortnite, incluyendo su fecha y más.

Fecha de la actualización 29.20 de Fortnite

La actualización 29.20 de Fortnite llegará el martes 9 de abril de 2024, según una serie de filtraciones. Epic Games aún no lo ha confirmado, pero sigue el programa habitual de una actualización cada dos semanas, después de que la v29.10 llegara el 26 de marzo.

Basándonos en actualizaciones anteriores, el tiempo de inactividad comenzará probablemente en torno a la 1 AM PT / 4 AM ET / 9 AM BST y durará unas horas. Durante este tiempo, los servidores estarán fuera de línea y los jugadores no podrán acceder al juego.

Filtraciones del evento de Avatar en Fortnite

La actualización 29.20 de Fortnite traerá el esperado evento de Avatar: la leyenda de Aang, según una filtración de HYPEX.

Un iceberg con Aang y su fiel compañero Appa ha aparecido en la isla en las últimas semanas, y se espera que el evento se ponga en marcha una vez que la actualización se haya desplegado.

Al parecer, incluirá un Pase de Evento, que dará a los jugadores la oportunidad de desbloquear a Aang como skin, así como un Planeador de Appa.

Las filtraciones también han afirmado que podrían llegar más Míticos temáticos como parte de la colaboración, después de que ya se añadiera el Mítico Dominio del Agua.

Hay muy pocos detalles sobre lo que supondrán, pero lo más probable es que se centren en los tres elementos que Aang domina en la serie: Fuego, Tierra y Aire.

Correcciones de buscar del parche 29.20 de Fortnite

Se espera que la nueva actualización corrija varios bugs del juego. Si bien no se ha hecho oficial la lista, hay varios errores listados en Epic Games Trello que se señalan como “corregido en futura actualización “.

Se ha desactivado temporalmente el indicador visual que mostraba “Prevención de pérdidas en la primera partida” en Battle Royale igualado y Zero Build igualado.

No se pueden colocar las barandillas de las escaleras de Tower Manor.

Ocasionalmente después de saltar el trailer de Rocket Racing, la pantalla se vuelve negra y no responde.

Las pistas a veces tienen colisiones inesperadas.

Los jugadores de consola y móvil pueden experimentar tirones al navegar por el Menú Descubrir.

Se reducen los materiales recibidos al reciclar trampas.

Y esto es todo lo que debes conocer de las notas de parche 29.20 de Fortnite.