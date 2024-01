¿Puedes prenderte fuego en LEGO Fortnite?

El modo de juego colaborativo de Fortnite con LEGO se ha estrenado, despertando las dudas de los jugadores sobre la supervivencia al aire libre. Uno de los pasos iniciales es encender un fuego, pero ¿puede suponer más riesgos que beneficios?

LEGO Fortnite ofrece a los jugadores un mundo completamente nuevo por el que navegar y explorar. Hay simpáticos animales que acariciar, infinitas estructuras que construir y peligrosos enemigos acechando en cada esquina.

Mientras que el entorno puede ser estilo LEGO, el mundo está directamente fuera de Fortnite con animaciones y sonidos similares. Todo ello contribuye al divertido estilo de supervivencia que se ha implementado en el mundo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Cuando los jugadores inicien el juego por primera vez, se encontrarán con la tarea de reunir materiales para comenzar su viaje de supervivencia. Una de las primeras cosas que los jugadores tienen que construir es una hoguera para calentarse de la noche y de los elementos con su fuego.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe: Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

¿Las hogueras infligen daño en LEGO Fortnite?

La respuesta es no: las hogueras no dañan al jugador. A diferencia de otros títulos de supervivencia como The Forest y Minecraft, en LEGO Fortnite, el jugador no recibe daño de fuego al pasar por encima de la hoguera.

Puedes acercarte a cualquier distancia e incluso saltar y pararte encima de ella, pero no recibirás daño por lo que es una preocupación menos.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Esto requiere que el jugador se acerque al fuego para calentarse, ¡pero no temas! El fuego no añadirá ninguna preocupación adicional a la hora de recibir daño, ya que LEGO Fortnite deja eso en manos de las arañas y los lobos que deambulan constantemente por la zona.