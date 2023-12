Skin de The Weeknd en Fortnite: fecha de lanzamiento, cómo conseguir, precio y más

¿Estás esperando para hacerte con el lote de skin de Fortnite de The Weeknd antes del evento en directo de Festival? Aquí tienes toda la información sobre cómo conseguirlo, precio, estilos y mucho más.

Fortnite es conocido desde hace tiempo por sus colaboraciones masivas con artistas musicales, entre los que se incluyen Marshmello, Travis Scott y The Kid LAROI, por nombrar algunos. No han bajado el ritmo con el lanzamiento del capítulo 5 después de que rompieran internet con su anuncio tras el evento en directo The Big Bang con Eminem y tres skins y cosméticos relacionados.

Ahora, Epic Games ha revelado Fortnite Festival, que traerá al juego algunos de los artistas y canciones musicales más importantes en otro espectáculo en directo dentro del juego. Se añadirá al juego, con su propio modo de música al estilo Rock Band, como uno de los tres innovadores modos de juego que están por llegar.

Una de las partes más emocionantes del evento es la superestrella de la música The Weeknd, que encabeza Fortnite Festival interpretando numerosas canciones de éxito. También puedes hacerte con dos skins de la serie Icon diferentes en el juego con varios estilos y cosméticos en la Tienda de objetos, así que aquí tienes todo lo que necesitas saber.

Sin embargo, antes de dirigirte a la tienda del juego, asegúrate de haber acumulado paVos para conseguir los cosméticos fácilmente.

¿Cuándo llegará la skin de The Weeknd a Fortnite?

Epic Games no ha confirmado una fecha de lanzamiento para la skin de The Weeknd en Fortnite, pero se espera que el atuendo y los cosméticos estén disponibles el 9 de diciembre, cuando se active el evento Fortnite Festival.

The Weeknd será el principal artista del espectáculo, en el que se ha confirmado oficialmente que interpretará cuatro de sus canciones de éxito. Puedes consultar el setlist completo del Fortnite Festival aquí.

Cómo conseguir la skin de The Weeknd en Fortnite

Podrás comprar la skin y el set de cosméticos de The Weeknd Fortnite en la Tienda de objetos del juego, que contendrá varios artículos para que los jugadores elijan.

A continuación te explicamos cómo conseguirlos fácilmente en el juego:

Abre Fortnite Dirígete a la pestaña de Tienda Desplázate hacia abajo para encontrar la pestaña The Weeknd en la Tienda. Haz clic en cualquiera de los objetos cosméticos de la colaboración. Mantén pulsado el botón de Comprar ¡Listo!

Asegúrate de que tienes suficientes paVos antes de ir a la tienda a comprar la skin, ya que si no tienes suficientes aparecerá un botón amarillo de Obtener paVos en el juego.

Estilos y precio de las skins de The Weeknd en Fortnite

Epic Games no ha confirmado el precio de la skin de The Weeknd ni de los estilos y cosméticos relacionados para el paquete de la estrella canadiense, pero se espera que la skin en sí cueste entre 1.500 y 1.900 paVos.

Según el filtrador y creador HYPEX, hay dos skins diferentes de The Weeknd que se unen al juego, como se muestra arriba. Se trata de los atuendos The Weeknd, con su característico traje rojo, y The Weeknd Combat, de estilo más militar.

Aquí tienes la lista completa de objetos cosméticos que formarán parte de la colaboración Fortnite x The Weeknd en la Tienda de objetos:

Atuendo de The Weeknd (con diferentes estilos)

Atuendo de Combate de The Weeknd

Pico Axe-O

Envoltorio de rifle de asalto XO Attack

Envoltorio especial XO Attack

Capa XO

Emote Popular Vibe

Emote Masked

Pantalla de carga Drop the Beat

¿Cuándo comienza el evento Fortnite Festival?

Epic Games ha confirmado que el evento en vivo Fortnite Festival se lanzará el 9 de diciembre de 2023 en Fortnite a las 6PM PT / 9PM ET.

¿Cuándo dejará la tienda la skin de The Weeknd?

Epic Games no ha confirmado una fecha de finalización para la skin de The Weeknd en Fortnite, pero se espera que el atuendo y los cosméticos estén disponibles a partir del 9 de diciembre, durante un breve periodo de tiempo, al igual que las anteriores skins de la serie Icon.

Si eres fan de las skins de The Weeknd o de cualquier cosmético, te aconsejamos que compres la skin rápidamente, ya que lo más probable es que sólo estén disponibles unos días después del evento.