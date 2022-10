Requisitos de Free Fire en Android e iOS: estos son los mínimos que tu móvil debe cumplir

Free Fire es uno de los títulos más populares de los últimos tiempos, así que querrás conocer qué requisitos debes cumplir tu móvil para jugarlo.

El juego battle royale se lanzó en 2017 primero, y luego con un relanzamiento en 2021 como Free Fire MAX. En todo este tiempo, ha ganado una gran cantidad de jugadores, siendo uno de los videojuegos más descargados de móvil. Si bien el juego no está disponible en otras plataformas, puedes jugarlo casi en cualquier teléfono.

A continuación vamos a echar un vistazo a cuáles son los requisitos mínimos y recomendados de Free Fire en Android y en iOS.

Requisitos mínimos de Free Fire

Requisitos en Android

Procesador: MediaTek MT6737M de cuatro núcleos (1.1GHz).

MediaTek MT6737M de cuatro núcleos (1.1GHz). GPU: Mali 400.

Mali 400. Memoria RAM: 1GB (se recomienda 2GB o más).

1GB (se recomienda 2GB o más). Almacenamiento: 8GB.

8GB. Sistema operativo: Android Nougat o superiores (es decir, versión 4.1 y posteriores).

Requisitos en iOS

Procesador: Dual-core 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based).

Dual-core 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based). GPU PowerVR GX6450 (quad-core graphics).

Memoria RAM: 1GB.

1GB. Almacenamiento: 8GB.

8GB. Sistema operativo: iOS 9 o superiores.

Free Fire Max es una versión mejorada del juego base

¿Puedo jugar a Free Fire en PC? ¿Cuáles son sus requisitos?

Si acabas de llegar quizás no lo sepas, pero Free Fire puede jugarse en PC a través de emuladores de Android. Si lo quieres jugar así, no te preocupes: no es un juego exigente con tu ordenador.

Requisitos

OS: Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista SP2 / Windows XP SP3 32-bit).

Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista SP2 / Windows XP SP3 32-bit). Memoria RAM: 2GB como mínimo (recomendado 4 GB)

2GB como mínimo (recomendado 4 GB) CPU: Core i3 2.4GHz o superior.

Core i3 2.4GHz o superior. Espacio libre de almacenamiento: unos 4GB como mínimo.

unos 4GB como mínimo. Tarjeta gráfica: HD Intel 4000 o superior.

Hay una buena cantidad de móviles compatibles para jugar, pero como ves, lo puedes jugar en PC sin ningún problema. Si prefieres quedarte en móvil, cualquier móvil de los últimos años podrá servirte para jugar a Free Fire. Evidentemente, los de gama media-alta mostrarán muchos más detalles del juego.