¿Se puede jugar a Free Fire en PS4 o PS5?

Free Fire es un juego para móviles con millones de jugadores, pero hay quienes buscan jugar desde otras plataformas como PS4 o PS5. ¿Es posible? Aquí está todo lo que sabemos.

Cuando hablamos de Free Fire, no solo hablamos de un battle royale, sino que se trata de uno de los juegos más descargados para móviles y en el que participan millones de personas todos los días.

Sus mecánicas divertidas, actividades, recompensas, eventos y colaboraciones con otras franquicias y personalidades hacen del juego de Garena una experiencia realmente popular.

El juego se pensó y está disponible para descargar de forma gratuita en dispositivos móviles Android y iOS. Pero eso no quita que haya quienes buscan ejecutarlo en otros dispositivos. Por ejemplo, es posible jugar desde una PC.

Pero otros también buscan jugar Free Fire desde una PS4 o PS5, ¿se puede? Aquí te lo explicamos.

¿Podemos jugar Free Fire en PlayStation 4 o PlayStation 5?

La respuesta es no, no se puede jugar Free Fire en PS4 o PS5. Al menos no de manera oficial, por lo que no puede ejecutarse de forma convencional.

Quizás te encuentres con algún tutorial en internet que te explique cómo ejecutar el juego de Garena en PS4 o PS5, pero no lo recomendamos, ya que realizar alguno de estos métodos puede poner en riesgo el funcionamiento de tu consola o hasta corres el riesgo de que baneen tu cuenta. Incluso, muchos de estos tutoriales son estafas, así que ten cuidado.

Lo que sí puedes hacer es jugar Free Fire con el mando de tu PS4 o PS5 con estos simples pasos: