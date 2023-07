Actores de doblaje de Genshin Impact llevan sin cobrar más de 6 meses

Parece que la situación de los actores que ponen voz a los personajes de Genshin Impact no es nada buena. Corina Boettger, la actriz de doblaje de Paimon en Genshin Impact, ha afirmado recientemente que tiene pagos pendientes desde diciembre de 2022. Este aviso llegó después de que otro actor de doblaje de Genshin Impact, Brandon Winckler, hiciera afirmaciones similares en relación con el juego.

Genshin Impact es uno de los nombres más importantes del mundo de los videojuegos. Este título se considera a menudo uno de los mejores juegos free-to-play que existen, con una historia profunda, un diseño del mundo impresionante y un contenido que puede durar siglos.

Sin embargo, los días 12 y 13 de julio, dos populares actores de doblaje de Genshin Impact, Corina Boettger y Brandon Winckler, alzaron la voz en relación con algo a lo que se enfrentan. Estos dos actores de doblaje tienen pagos pendientes del estudio por el trabajo que realizaron hace varios meses.

Los actores de doblaje de Genshin creen que debería haber un Sindicato que las protegiera

El asunto que rodea a la agencia/HoYoverse que contrató a Corina Boettger y Brandon Winckler para trabajar como VAs para Genshin Impact ha llamado mucho la atención. Los fans han apoyado a ambas VA después de que denunciaran el hecho de que no se les ha pagado por un trabajo que se remonta al año pasado.

Por ello, Corina Boettger hizo una declaración en la que afirmaba que los videojuegos necesitan tener sindicatos. Un Sindicato garantizará que cuando la agencia que les contrata no les pague a tiempo, las VA tengan los medios para luchar contra ello.

La actriz respondió a los comentarios de los fans afirmando que todavía no puede permitirse un abogado. Si hubiera existido un Sindicato, ella habría podido luchar en este caso sin necesidad de un abogado. Brandon Winckler también hizo una declaración similar.

Incluso mencionó en su hilo de Twitter que no recibió ninguna respuesta tras enviar cinco correos electrónicos. Sin embargo, también afirmó que esto no es infrecuente en las producciones que no tienen sindicato.

Por el momento, ni HoYoverse ni las agencias que les contrataron han hecho ninguna declaración oficial. Actualizaremos este artículo cuando haya novedades en el futuro.