Banner de Chevreuse en Genshin Impact: ¿merece la pena tirar por ella?

Chevreuse es una nueva unidad de 4 estrellas en Genshin Impact, aquí tienes un debate sobre si merece la pena tirar por ella o no en el juego.

La fase 2 de la versión 4.3 de Genshin Impact incluirá banners de Shogun Raiden y Yoimiya. Junto a ellos, se introducirá en el juego una nueva unidad de 4 estrellas llamada Chevreuse. Se trata de una Pyro Polearm de 4 estrellas que aparece en la historia de la versión 4.3.

Aunque su personaje recibió muchos elogios de los fans, es natural cuestionar su eficacia en batalla. Esto se debe a que las unidades de 4 estrellas no siempre valen las Protogemas, especialmente en situaciones en las que no tienes como objetivo la unidad de 5 estrellas del banner.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Aquí te decimos si vale la pena gastar tus Protogemas y tirar por Chevreuse en el juego.

Hoyoverse

¿Deberías tirar por Chevreuse en la versión 4.3 de Genshin Impact?

No, no merece la pena tirar por Chevreuse en la versión 4.3 de Genshin Impact. La razón principal es que es un personaje que depende del daño de Sobrecarga y esta reacción en particular no es tan valiosa. Naturalmente, si vas a por la unidad de 5 estrellas, seguro que consigues una o más copias de ella.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Sin embargo, si no vas a por las 5 estrellas, no merece la pena apostar únicamente por Chevreuse, a menos que te guste específicamente el diseño del personaje. Tiene un estilo de juego único y en una configuración adecuada podría funcionar.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Sin embargo, necesitarás varias constelaciones para mejorar su viabilidad, y hay otras unidades que pueden realizar la tarea de Chevreuse de forma mucho más eficiente. El punto fuerte de Chevreuse reside en su pasiva, que reduce en un 40% la resistencia pirotécnica y eléctrica de una unidad, que se ve afectada por la reacción de sobrecarga.

Sin embargo, el único equipo que utiliza esta reacción de forma eficaz es el Raiden National, gracias a Xiangling y Raiden Shogun. Por desgracia, es difícil integrar a Chevreuse en el equipo, ya que todas las unidades presentes funcionan en armonía.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Por lo tanto, no vale la pena gastar tus Protogemas en tirar por Chevreuse en Genshin Impact.