Charlotte en Genshin Impact: habilidades, filtraciones y más

Charlotte es un nuevo personaje que se presentó en el livestream de Genshin Impact 3.7, así que aquí está todo lo que sabemos sobre ella.

La retransmisión en directo de Genshin Impact 3.7 reveló una serie de emocionantes actualizaciones de contenido e incluso presentó a un nuevo personaje, Charlotte. Esto ha llevado a muchos jugadores a preguntarse si Charlotte recibirá su propio banner, mientras que otros han empezado a especular sobre cuál podría ser su elemento.

Aunque los detalles han sido más bien escasos, hemos esbozado todo lo que sabemos actualmente sobre Charlotte en Genshin Impact. Si tienes curiosidad por saber más sobre la reportera de Fontaine, no te pierdas los últimos detalles.

¿Hay fecha de lanzamiento para Charlotte?

No, HoYoverse aún no ha revelado la fecha de lanzamiento de Charlotte. De hecho, los desarrolladores no han dado ninguna información sobre si será jugable en el juego. Como siempre, actualizaremos esta sección en cuanto se revelen detalles oficiales.

¿Quién es Charlotte en Genshin Impact?

Charlotte es una conocida reportera de Fontaine que trabaja para el famoso periódico The Steambird. La periodista fue presentada por primera vez en la retransmisión en directo sobre la versión de Genshin Impact 3.7, donde HoYoverse nos dejó entrever su papel en el Gran Premio del Rey de la Invocación, un torneo que enfrenta a los mejores jugadores de Invocación de los Sabios.

Charlotte no sólo cubrirá el torneo, sino que también investigará un extraño caso in situ, y los viajeros podrán unirse a ella y conocer a personajes de varias naciones en la trama del evento. Tendremos más noticias sobre Charlotte y su papel en la historia de la 3.7, así que no dejes de visitar esta página regularmente para enterarte de las novedades.

Visión, habilidades y armas

Los desarrolladores aún no han revelado el elemento de Charlotte en Genshin Impact. Sin embargo, muchos jugadores creen que será Cryo. Esto se debe a la bolsa blanca que puede verse en su pierna, mostrando lo que parece ser una Visión Cryo. Por supuesto, esto no es más que especulación y debe tomarse con cautela.

Aún no se sabe qué arma llevará, pero se cree que será un Catalizador. Esto la convertiría en el primer personaje Cryo con Catalizador en el juego.

Como siempre, HoYoverse proporcionará más detalles en las próximas semanas y meses, así que asegúrate de marcar este artículo como favorito y revisarlo para conocer las últimas actualizaciones.