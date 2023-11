Cómo depurar placas base en Genshin Impact

¿Quieres convertirte en un mago de la tecnología en Genshin Impact? Pues aquí te explicamos cómo completar el puzzle ‘Depurar la placa base’ para que puedas llegar lo más lejos posible y no tengas tantos dilemas.

El evento ‘Las Fantásticas Aventuras de Thelxie‘ está trayendo montones de emocionantes características a Genshin Impact, desde la búsqueda de Gloria iridiscente, contrarrelojes y completar algunos complicados puzzles de la placa base o descifrar mensajes en código Morse.

Afortunadamente, las Glorias iridiscentes y las pruebas contrarreloj del juego son un poco más fáciles de explorar y completar, pero el puzzle que implica depurar la placa base puede dejar perplejos a muchos.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

A continuación, te explicamos cómo depurar la placa base en Genshin Impact.

Regístrate gratis en Dexerto y recibe: Ver menos anuncios | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

Cómo completar el puzzle depurar la placa base de Genshin Impact

HOYOVERSE

Para depurar la placa base en Genshin Impact, sólo tienes que seguir estos pasos:

Comprueba el inicio y el final del circuito.

Observa el límite del circuito.

Arrastra con cuidado el circuito desde el principio hasta el final, asegurándote de que no haya huecos ni circuitos dispersos.

Pulsa la barra espaciadora para completar el puzzle.

Cabe señalar que si no consigues completar el puzzle del juego de HoyoVerse, deberás asegurarte de que no sobrepasas el límite de circuitos y de que no hay circuitos dispersos por los alrededores. Cuesta un poco acostumbrarse, pero enseguida te convertirás en un experto.

Ahí lo tienes. Así es como se completa este puzzle que a veces puede llegar a ser un dolor de cabeza.