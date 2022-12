¿Dará Genshin Impact protogemas gratis tras los Games Awards 2022?

Se acercan los Game Awards 2022 y Genshin Impact ha sido nominado en varias categorías y muchos jugadores se están preguntado si podremos conseguir protogemas gratis durante el evento. Y aquí está todos los detalles que sabemos al respecto.

Los Game Awards 2022 han nominado a Genshin Impact en las categorías de el “Mejor juego para móviles” y al “Mejor juego en curso” en . El juego también aparece en la categoría “Elección de los jugadores”, junto a Elden Ring, Sonic Frontiers, God of War Ragnarok y Stray.

Al igual que el año pasado, los viajeros nos preguntamos si HoYoverse repartirá protogemas gratis si Genshin Impact consigue hacerse con la victoria. Al fin y al cabo, ¿quién no quiere celebrar la victoria de su juego favorito con cosas gratis?

Esto es todo lo que sabemos sobre la decisión de HoYoverse en el caso de ganar en algunas de las categorías donde ha sido nominado Genshin Impact.

¡No te olvides de que tenemos también la posibilidad de conseguir una Steam Deck gratis en los Game Awards!

¿Podremos conseguir protogemas gratis en Geshin Impact gracias a los Game Awards 2022?

Aunque HoYoverse no ha revelado si repartirá protogemas en The Game Awards 2022, los desarrolladores sí que lo hicieron en la edición del año pasado. De hecho, tras ganar el premio al “Mejor juego para móviles” en The Game Awards 2021, HoYoverse agradeció a los jugadores su apoyo regalándoles 1 600 protegemas.

La recompensa se dividió en cuatro lotes de 400 y se repartió diariamente del 11 al 14 de diciembre. Obviamente, se trata de un montón de protogemas gratuitas y con ellas podemos intentar conseguir el banner actual.

No obstante, también hay que tener en cuenta que HoYoverse pueda cambiar la cantidad de protogemas para los Game Awards. Asimismo, también cabe la posibilidad de que no reparta ninguna. También es importante tener en cuenta que la recompensa dependerá de si Genshin Impact recibe suficientes votos para ganar.

Actualizaremos este artículo en cuanto tengamos noticias oficiales de HoYoverse, así que ¡estad atentos!