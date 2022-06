Dónde encontrar Flor de Neblina en Genshin Impact: mapa y usos

Load More

Con este elemento puedes crear aceites y pociones de protección y aumento de daño Cryo, así que resulta bastante útil. Los viajeros que aún no hayan completado las misiones de la historia de Diluc y Mona también deberán usar la Flor de Neblina.

Sin embargo, a diferencia de otros materiales del mundo exterior en Genshin Impact, los Viajeros necesitarán usar una técnica específica para obtenerlos. Esto los hace un poco más complicados de farmear, especialmente si no sabes cómo cosecharlos.

En Genshin Impact la Flor de Neblina se pueden encontrar cerca de cuerpos de agua esparcidos por Teyvat. Si bien estas plantas heladas no se usan para ascender a ninguno de los personajes del juego , tienen algunos usos específicos.

by María Pastoriza