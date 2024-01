Jugadores de Genshin Impact exigen cambios en banners de personajes de 4 estrellas

Muchos jugadores de Genshin Impact están pidiendo cambios a HoYoverse debido al frutrante desbloqueo de banners para personajes de 4 estrellas. Concoe acá todos los detalles de esta situación.

Finalmente está disponible la fase 2 de la actualización de Genshin Impact 4.3. Esto significa que los viajeros podrán gastar sus Primogemas, ganadas con tanto esfuerzo, en el último banner.

Mientras que la repetición de Shogun Raiden encabeza el banner actual del juego, muchos jugadores han centrado su atención en Chevreuse.

Este pirómana de 4 estrellas utiliza un arma de asta para atacar a sus enemigos, y sus habilidades giran en torno a los letales disparos AoE de su mosquete y sus granadas explosivas. Es este estilo de juego el que la ha convertido en popular.

Sin embargo, obtener las últimas 4 estrellas ha resultado bastante complicado y la comunidad de Genshin Impact está exigiendo a HoYoverse que haga ajustes en los desbloqueos de personajes de 4 estrellas. Conoce acá todos los detalles.

Jugadores de Genshin Impact quieren cambios en desbloqueos de banners de personajes de 4 estrellas

“140 deseos y 2 Chevreuses”. Unos 9 Bennett y un par de Saras. El hecho de que no haya un sistema para la adquisición de 4 estrellas me parece una locura, ya que no es ni mucho menos la primera vez que ocurre“, señalaba un frustrado jugador de Genshin Impact.

“Sé que todo el mundo dice siempre ‘no tires por 4 estrellas’, pero se supone que son la opción de menor rareza. No debería ser un hecho comúnmente aceptado que puedes tirar 300 veces y nunca conseguir el personaje al que aspiras.”

Esto ha llevado a muchos jugadores del Genshin a exigir a HoYoverse que añada un banner de 4 estrellas independiente o cambios en la Epitomized Path, que permite a los Viajeros seleccionar las 4 estrellas que desean trabajar para desbloquear.

HOYOVERSE Los jugadores de Gesnhin Impact quieren que HoYoverse cambie los logros y desbloqueos de 4 estrellas.

“Sí, acabo de tirar 90 Deseos y no he conseguido ni una Chevreuse“, respondió alguien. “Aunque el peor hasta ahora ha sido Kaveh, con 0 copias tras 110 tiradas“. La comunidad de Genshin Impact también quiso destacar cómo el problema de las 4 estrellas irá empeorando gradualmente.

“Esto sólo va a empeorar con la incorporación de más 4 estrellas“, señaló otro Viajero. “Especialmente para los jugadores más veteranos que realmente no necesitan o no quieren tirar de estandartes para 5 estrellas que ya tienen“.

Esto es muy frustrante para los jugadores que quieren desbloquear 4 estrellas específicas para el equipo y conseguir duplicados para maximizar sus constelaciones. Al fin y al cabo, muchos 4 estrellas requieren varios desbloqueos para que su equipo sea potente.

Aún está por ver si HoYoverse modificará en el futuro la forma en que se desbloquean los personajes de 4 estrellas, pero, por ahora, tendrás que esperar a tener suerte cuando juegues con Chevreuse.