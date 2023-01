La build perfecta para Xingqiu en Genshin Impact: mejores artefactos y armas

Xingqiu es uno de los mejores personajes Sub DPS de Genshin Impact. No dejes que la fachada de ratón de biblioteca te engañe, este personaje Hydro tiene un golpe muy útil con mucho daño fuera del campo e incluso algo de curación en el lateral. Esta es la mejor build para aprovechar al máximo a Xingqiu, incluidos sus principales artefactos y armas.

Desde el día en que se lanzó Genshin Impact , Xingqiu ha sido un elemento básico de algunas de las mejores composiciones del juego. El espadachín Hydro parece bastante modesto dada su falta de poder como unidad independiente, pero prospera cuando otros golpean fuerte por él.

El artículo continúa después del anuncio.

Es un support perfecto de Sub DPS-slash, que rápidamente saca a relucir sus habilidades antes de salir del campo para dejar que los carries primarios hagan el trabajo. Tiene curación, puede activar muchas reacciones elementales y más. No hay mucho que Xingqiu no pueda hacer.

Si estás buscando maximizar el impacto de Xingqiu en tu escuadrón de Genshin Impact, aquí tenemos su mejor build con los mejores artefactos, armas y más.

HoYoverse

Habilidades de Xingqiu en Genshin Impact

Ataque normal: Técnica de espada Guhua

Ataque Normal: Realiza 5 ataques rápidos.

Ataque Cargado: Consume una cierta cantidad de Aguante para lanzar un golpe de espada cruzado.

Ataque descendiente: Se lanza desde el aire para golpear el suelo, dañando a los enemigos a lo largo del camino e infligiendo Daño de Área en el momento del impacto.

El artículo continúa después del anuncio.

Habilidad elemental: Espada Guhua – Lluvia torrencial mortal

Xingchiu realiza golpes gemelos con su espada, infligiendo Daño Hydro. Al mismo tiempo, esta habilidad crea la cantidad máxima de Espadas de lluvia, que orbitarán alrededor del personaje. Las Espadas de lluvia tienen las siguientes propiedades:

Cuando el personaje recibe Daño, una Espada de lluvia se romperá, reduciendo la cantidad de Daño recibido.

Aumenta la RES a interrupción del personaje.

20% del Bono de Daño Hydro de Xingchiu se convertirá en reducción de Daño adicional para las Espadas de lluvia.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

La cantidad máxima de reducción de Daño que se puede obtener de esta manera es del 24%.

Explosión elemental: Sable de lluvia

Activa la Espada arcoíris y lucha con una lluvia de espadas fantasma, a la vez que crea el número máximo de Espadas de lluvia.

El artículo continúa después del anuncio.

Espada arcoíris:

Los ataques Normales desencadenarán ataques de espada de lluvia consecutivos que infligen Daño Hydro.

Se mantendrá el número máximo de Espadas de lluvia durante el efecto de la habilidad.

Estos efectos se trasladan a otros personajes.

Los mejores artefactos para la build de Xingqiu en Genshin Impact

Artefacto Detalles Emblema del destino 2 piezas Recarga de Energía +20%. 4 piezas Aumenta el daño infligido con la Habilidad Definitiva en una cantidad equivalente al 25% de la Recarga de Energía. Se puede obtener un aumento del 75% como máximo. Ritual Antiguo de Nobleza 2 piezas Daño de Habilidad Definitiva +20%. 4 piezas Después de lanzar una Habilidad Definitiva, aumenta el ATQ de todos los miembros del equipo en un 20% durante 12 s. Este efecto no puede acumularse. Corazón de las profundidades 2 piezasBono de Daño Hydro +15%.4 piezasTras usar la Habilidad Elemental, aumenta el daño de Ataque Normal y Ataque Cargado en un 30% durante 15 s.

Las mejores armas

Arma Efecto (nv 1) Cortador de Jade Primordial HP aumenta en un 20%. Además, proporciona una bonificación ATK basada en el 1,2 % del HP máximo del portador. Reflejo de las tinieblas Otorga un 12% de Bono de todos los tipos de Daño Elemental, así como el poder de los emblemas cortatinieblas. Dependiendo de si tiene 1, 2 o 3 emblemas cortatinieblas, el personaje obtiene un 8/16/28% de Bono de Daño Elemental perteneciente a su tipo elemental. En las siguientes situaciones, el personaje obtiene un emblema: al infligir Daño Elemental con Ataques Normales. El emblema dura 5s; al realizar la Habilidad Definitiva. El emblema dura 10 s; cuando la Energía Elemental del personaje está por debajo del 100%. El emblema cortatinieblas obtenido de esta manera dura hasta que el personaje regenere toda su Energía Elemental. La duración de cada emblema cortatinieblas se calcula de manera independiente. Espada de sacrificio Al hacer daño por medio de una Habilidad Elemental, hay un 40% de probabilidad de restablecer el TdE de esta habilidad. Este efecto puede activarse una vez cada 30 s.

Mejor composición del equipo para la build de Xingqiu

ásicamente, Xingqiu se puede colocar en cualquier composición del equipo Genshin Impact como un Sub DPS sólido. Sin embargo, prospera mejor junto a aliados de espada, lanza o mandoble, como Ayaka, Xiangling y Beidou.

El “equipo nacional” de Genshin Impact de Xiangling , Chongyun , Bennett y Xingqiu es una de las composiciones más populares del juego por una razón: no solo es una inversión baja con solo personajes de cuatro estrellas, sino que es un gran éxito en la Espiral del Abismo.

Si tienes un DPS principal que no sea arquero o mago con catalizador, Xingqiu es útil de igual manera. Funciona sobre todo con aliados Cryo, Pyro y Electro para hacer grandes reacciones elementales.