¿Podemos jugar a Genshin Impact en Steam Deck?

¿Te estás preguntando si Genshin Impact está en Steam Deck? Pues solo tienes que seguir leyendo para conocer la respuesta…

El aclamado título de Genshin Impact se puede descargar y jugar a través de una gran variedad de consolas y dispositivos móviles. No obstante, muchos jugadores de PC se hacen la pregunta de si pueden disfrutar también del juego dentro de Steam Deck. Sobre todo, por lo estable que es el juego en los dispositivos móviles.

Obviamente, Steam Deck es, sin duda, la consola portátil más que potente para juga Genshin Impact, pero ¿está el juego disponible en la consola portátil de VALVE?

¿Hay fecha de lanzamiento de Genshin Impact en Steam Deck?

Al momento de redactar esta noticia no hay fecha de lanzamiento para Genshin Impact en Steam Deck. A pesar de ello, no significa que no vaya a poder jugarse en el futuro, pero por ahora, tendremos que esperar si en los próximos meses la situación cambia.

No obstante, la esperanza no se pierde, sobre todo, después de que un fan descubriese que podríamos tenerlo en un futuro lanzamiento. En la captura del post de Reddit se puede ver cómo en una de las imágenes promocionales se puede ver claramente el diseño de Genshin Impact en la pantalla de la consola de VALVE.

“Genshin Impact es uno de los juegos que Valve está promocionando en el Steam Deck del TGS. Actualmente este juego no está en Steam y no se puede jugar en SteamOS sin desactivar AC y arriesgarse a un bloqueo de cuenta. Esperamos que esto signifique que pronto será compatible oficialmente con SteamOS”.

Lo más curioso de esta imagen es que es una captura de pantalla de la retransmisión oficial del Tokyo Game Show. Aunque el TGS podría haberse equivocado al mostrar los juegos que pueden ejecutarse en Steam Deck, sin duda ha dado esperanzas a la comunidad del juego.

Por supuesto, como ocurre con todas las filtraciones y rumores, actualizaremos esta noticia en cuanto tengamos más información.