Todo sobre Celestia en Genshin Impact: ¿dónde está la región divina de los Arcontes?

Celestia es una misteriosa región de Genshin Impact relacionada con los dioses, pero, ¿será explorable alguna vez en el juego? Esto es todo lo que sabemos sobre la isla celestial.

La misteriosa región de Celestia es un lugar que aún no ha podido verse en Genshin Impact. Al menos, no de manera oficial, claro. La isla flotante puede verse si seguimos los pasos de este glitch en el juego, pero no sabemos si se trata de un aspecto definitivo que debamos tener en cuenta.

Celestia es una zona divina, una isla dedicada únicamente a los dioses, que solo los mortales que realicen grandes hazañas pueden llegar a pisar para alcanzar la divinidad. En este artículo recogemos todo sobre esta región y cuándo llegaremos a verla en Genshin Impact.

Publicidad

Celestia, la región divina de Genshin Impact

La zona es una isla flotante, aunque más bien sería un archipiélago, con una gran isla central y múltiples más pequeñas a su alrededor. Las islas parecen haber sido arrancadas de la propia tierra de Teyvat en el pasado, recogiendo escasas infraestructuras. Hay grandes masas de llanuras y bosques, así como ríos, y grandes estructuras de mármol. Esta región es lo que vemos, supuestamente, cuando iniciamos sesión en el juego.

Se dice que los Arcontes resuenan con el poder de Celestia directamente a través de su Gnosis. Esto es lo que los mantiene enlazados a la tierra sagrada. Venti, de quien más podemos llegar a sacar información, intenta evitar en todo momento el tema. Por otro lado, Dainsleif menciona que el Arconte Hydro, la diosa de la justicia, conoce bien el castigo que puede darse al hacerse enemigo de lo divino. Por su parte, la Arconte Cryo, la Zarina, está iniciando una “rebelión contra lo divino”. Esta última idea es lo que podría llevarnos al momento en el que Celestia sea una región visitable en Genshin Impact.

Publicidad

¿Cuándo podremos ver esta isla?

Todo apunta a que, de poder visitarse Celestia, no podrá ser hasta que lleguemos a la parte final del juego. Tendremos que recorrer el resto de regiones de Teyvat y avanzar en la historia para poder llegar a la isla divina.

El último Acto anunciado es el Acto VI, que llevaría a los Viajeros a Snezhnaya. Tras este Acto, se cree que habrá un capítulo final centrado en Khaenri’ah, el lugar del cataclismo. De alguna manera, creemos que esta zona estará íntimamente relacionada con Celestia, siendo ambas las que protagonizarían ese final del juego.

Sin embargo, aún queda mucho por delante, mucho Teyvat que recorrer, y probablemente hagan falta varios años antes de que podamos ver Celestia. Sea como fuere, iremos actualizando este artículo con cualquier novedad sobre Celestia.