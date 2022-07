Todos los personajes Dendro en Genshin Impact: Beizhu, Yaoyao y filtraciones

Load More

Sin embargo, no hay mucha información sólida que vincule a Baizhu a convertirse en un personaje jugable. Por ahora, son principalmente rumores y especulaciones, pero los NPC se han convertido en personajes jugables en el pasado, así que podría ser.

Es decir, aún no se han confirmado personajes de Dendro. Sin embargo, HoYoverse ha aludido durante mucho tiempo a agregar el elemento al juego en el futuro, y para cuando llegue la actualización 3.0 , es probable que eso suceda.

Dendro es el séptimo elemento de Genshin Impact y el más raro en Teyvat. Si bien hay enemigos alineados con el elemento, aún no se ha lanzado un personaje de Dendro. Sin embargo, varios han sido objeto de filtraciones para futuras actualizaciones. Esto es lo que sabemos sobre los próximos personajes de Genshin Impact con Visión Dendro.

by María Pastoriza