Versión 4.0 de Genshin Impact: filtraciones, Fontaine y próximos personajes

La actualización de Genshin Impact 4.0 podría ver el lanzamiento de la región de Fontaine, por lo que aquí está todo lo que sabemos actualmente, incluidas las últimas filtraciones y rumores.

Si bien la actualización 3.4 de Genshin Impact está en pleno apogeo y la 3.5 está en el horizonte, eso no ha impedido que los detalles de la actualización 4.0 aparezcan en línea. Con el contenido de la región de Sumeru finalizando, los viajeros miran con razón hacia la próxima actualización regional.

Según el vídeo oficial de El Capítulo de Teyvat, Fontaine será la próxima región con una buena cantidad de contenido del mapa. Esto significa que los jugadores de Genshin Impact tendrán muchos banners de personajes nuevos para gastar sus Protogemas y nuevas misiones de historia para profundizar.

El artículo continúa después del anuncio.

Para ponerte al día, hemos resumido todas las filtraciones y rumores de Genshin Impact para la versión 4.0 en nuestro artículo a continuación.

¿Hay una fecha de lanzamiento de Genshin Impact 4.0?

HoYoverse

No, actualmente no hay una fecha de lanzamiento de Genshin Impact 4.0. Si bien HoYoverse aún no ha revelado ningún detalle oficial, los rumores actuales indican que la actualización 4.0 podría lanzarse en julio de 2023. De hecho, la especulación actual sobre las filtraciones de Genshin en la página de Reddit apunta a una versión 4.0 después de la actualización 3.7.

Por supuesto, como todas las filtraciones y rumores, esto debe tomarse con pinzas. Nos aseguraremos de actualizar esta sección tan pronto como HoYoverse revele los detalles en los próximos meses, así que asegúrate de marcar esta página como favorita y visitarla de vez en cuando.

El artículo continúa después del anuncio.

¿Hay detalles sobre los personajes de Fontaine?

Una filtración reciente de Genshin Impact le ha dado a los Viajeros un vistazo temprano a varios personajes de Fontaine que se rumorea que se lanzarán como parte de la actualización 4.0. Se desconocen los detalles que rodean estos conceptos de personajes, pero el código de vestimenta se ha relacionado con la región de Fontaine, un país que venera la “verdadera belleza y elegancia”.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Según SYP, dos de las unidades representan los primeros conceptos de Lyney y Lynette. La cuenta declaró que “las imágenes que flotan de Lyney y una nueva mujer rubia son reales, sin embargo, son obras de arte conceptuales tempranas y los diseños se han actualizado bastante desde entonces”.

El artículo continúa después del anuncio.

Curiosamente, UncleJ, un filtrador fiable de Genshin Impact, señaló que Lyney y Lynette serían los primeros personajes dos en uno, lo que significa que funcionarán juntos en lugar de individualmente.

Todavía no se ha revelado ningún modelo de juego o personaje en el juego para ninguno de los personajes de Genshin Impact en la 4.0, pero estas primeras filtraciones son increíblemente emocionantes para los viajeros que buscan agregar más personajes a su colección.

¿Hay filtraciones de mapas de Genshin Impact de Fontaine?

Las imágenes de lo que parece ser una ciudad steampunk han comenzado a circular en línea, y muchos fans de Genshin Impact creen que es una ubicación de Fontaine. Si bien es difícil confirmar que este sea el caso, el PDI filtrado parece bastante grandioso.

El artículo continúa después del anuncio.

Otra filtración de Fontaine aparentemente también reveló nuevas áreas de la 4.0 que se agregarán cuando la actualización se active. No se ha descubierto información sobre el tamaño general de Fontaine, pero si se parece a las actualizaciones de Inazuma y Sumeru, los viajeros pueden esperar una gran cantidad de contenido para profundizar.

Iremos actualizando este artículo con toda la información.